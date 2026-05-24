“Focos rojos” en disponibilidad de agua potable en 4 centros turísticos por sobre explotación de acuíferos.

Se estima que para el 2030, Cancún registre una población de un millón de personas

Considerados centros turísticos de alta demanda, las ciudades costeras de México, particularmente Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y Playa del Carmen, han registrado un crecimiento demográfico y territorial más acelerados del país pero al mismo tiempo empiezan a registrar “focos rojos” en materia de disponibilidad de agua potable por la sobre explotación de acuíferos.

El crecimiento urbano de estas metrópolis se ha desarrollado, en gran medida, sin una planeación territorial adecuada, lo que ha favorecido la expansión sobre ecosistemas estratégicos como selvas, manglares, humedales y zonas de recarga de acuíferos.

El incremento acelerado de población y de actividad turística ha elevado significativamente la demanda de agua potable y servicios de drenaje, especialmente en regiones con baja disponibilidad hídrica o con acuíferos sometidos a estrés y procesos de intrusión salina

Los acuíferos que abastecen esas metrópolis han reducido de manera importante su disponibilidad entre 2003 y 2023; algunos incluso ya presentan déficit, como los de Cabo San Lucas, San José del Cabo, Puerto Vallarta y Cabo Pulmo, advierte un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado.

El documento advierte que aunque la cobertura de agua potable y drenaje es alta en estas ciudades , persisten desigualdades territoriales y riesgos ambientales asociados con la sobreexplotación de acuíferos, las filtraciones y descargas de aguas residuales y la insuficiente infraestructura hidráulica.

De hecho, la expansión urbana sobre ecosistemas costeros y áreas ambientalmente sensibles incrementa la vulnerabilidad de estas ciudades frente a fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, cuya intensidad y frecuencia aumentan a consecuencia del cambio climático.

LOS CABOS, EN TERAPIA INTENSIVA

En este contexto, el acelerado crecimiento demográfico y urbano de estas metrópolis han generado una presión considerable sobre la disponibilidad de agua en sus respectivas regiones.

Este proceso resulta particularmente crítico en Los Cabos, Baja California Su8r, debido a que la metrópoli se localiza en un ecosistema semidesértico con baja disponibilidad de agua.

Todos los acuíferos de los que extraen agua estas cuatro metrópolis registraron una disminución en su disponibilidad durante el periodo 2003-2023, detalla el análisis del IBD del Senado

Cuatro de ellos ya presentan déficit: Cabo San Lucas, San José del Cabo, Puerto Vallarta y Cabo Pulmo.

En términos generales, los instrumentos de planeación urbana han sido rebasados por el crecimiento de estas metrópolis.

Pero eso no es lo peor, pues al permitir el crecimiento urbano sobre estas áreas incrementa la vulnerabilidad de las ciudades frente a eventos meteorológicos como ciclones y huracanes, cuya frecuencia e intensidad aumentan como resultado del cambio climático

Las tendencias actuales indican que las cuatro metrópolis continuarán creciendo. En el corto plazo, Cancún superará el millón de habitantes y, en el mediano plazo, Playa del Carmen, Puerto Vallarta y Los Cabos rebasarán el medio millón.

Además, resulta previsible que los gobiernos locales y estatales continúen promoviendo el desarrollo turístico como mecanismo para generar empleo e ingresos.

De lo contrario, persistirá la paradoja de que el crecimiento desordenado seguirá deteriorando los atractivos naturales que convirtieron a estas ciudades en destinos turísticos de relevancia nacional e internacional.