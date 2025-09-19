¿Te asustó la alerta sísmica en el celular? Así la puedes desactivar en Android y iPhone paso a paso

Alerta Sísmica Luego de la activación durante el Simulacro Nacional, algunos usuarios se sorprendieron con el sonido y el mensaje mostrado en sus celulares.

Este viernes 19 de septiembre se realizó el Simulacro Nacional 2025 y una prueba más de la activación de la alerta sísmica en dispositivos móviles celulares. Múltiples usuarios en redes sociales mostraron cómo fue este sonido y el mensaje de alerta, generando un “susto” en algunos de ellos. Si tu deseo es no lidiar con esta alerta en tu teléfono, hay una forma de desactivarlo. Te decimos lo que tienes que saber.

¿Cómo desactivar la Alerta sísmica en mi Iphone?

Si cuentas con un dispositivo de Apple con el sistema iOS, estos son los pasos a seguir:

Abre Ajustes (o Configuración). Toca Notificaciones. Desplázate hasta el final de la pantalla: verás la sección Alertas gubernamentales.

Allí encontrarás interruptores como Alertas de emergencia, Alertas AMBER o similares. Desactiva Alertas de emergencia (o la opción que corresponda) para dejar de recibir la alerta sísmica en el iPhone.

Si solo quieres evitar el sonido fuerte pero seguir recibiendo el mensaje, revisa la opción relacionada con reproducir siempre sonido para alertas (según versión de iOS puede aparecer como “Always Play Sound”) y apágala.

Si suena una alerta y quieres silenciarla en ese momento, puedes bajar el volumen (botón volumen abajo) para detener el sonido de la alerta en curso.

¿Cómo desactivar la Alerta sísmica en mi Android?

Si tu teléfono es de alguna marca que utiliza el sistema operativo Android, estas son las instrucciones.

Abre Ajustes. Entra en Notificaciones (o Aplicaciones y notificaciones). Busca Ajustes avanzados → Alertas de emergencia inalámbricas / Wireless emergency alerts / Alertas de emergencia.

Dentro verás categorías (por ejemplo: alertas extremas/severas, AMBER, pruebas, y en algunos teléfonos una opción específica “alertas de terremoto/sismo”). Desactiva las categorías que quieras dejar de recibir.

Alerta de Sismos (Android) Estos mensajes pueden desactivarse desde los ajustes para no recibir las notificaciones.

Si no encuentras la opción: usa la barra de búsqueda dentro de Ajustes y escribe “alerta”, “emergencia”, “alertas inalámbricas” o “sismo”; las denominaciones varían según el fabricante y la versión de Android.

Riesgos de desactivar la alerta sísmica en el celular

Considera que desactivar las alertas de emergencia puede exponerte a un riesgo mayor ante un sismo u otra emergencia. Si lo que te molesta es solo el sonido, considera primero bajar el volumen o desactivar solo las alertas de prueba/AMBER en lugar de todas las alertas

¿Cómo activar la alerta sísmica en tu celular?

Activación de Alerta Sísmica en celulares Estos son los pasos a seguir para activar esta función en tu dispositivo móvil compartidas por el Gobierno de México y Protección Civil.

Por otra parte, si por el contrario, lo que quieres es que sí suene tu celular, el gobierno de México ha compartido estas recomendaciones tanto para sistema iOS y Android en teléfonos celulares.