Juan Ramón de la Fuente representará a México en debates de la 80 Asamblea General de la ONU

Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente

El Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará en los debates de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, informó este sábado la cancillería.

A través de un comunicado, la dependencia puntualizó que el diplomático asistirá en representación de Sheinbaum a la reunión de la ONU, pautada a realizarse del 22 al 29 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos.

“En representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará a partir de este lunes 22 en el segmento de Alto Nivel del 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York”, informó.

Asimismo, destacó que como parte de esta visita de trabajo, De la Fuente participará en reuniones ministeriales sobre los principales temas de la agenda multilateral, y realizará encuentros bilaterales con homólogos de otros países.

No obstante, la cancillería finalizó reafirmando su compromiso con los principios constitucionales de política exterior y con la Carta de las Naciones Unidas, “para alcanzar la paz y el bienestar de nuestros pueblos”.