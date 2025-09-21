Alerta: Se formó la tormenta tropical Narda

En punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, se anunció la formación de la tormenta tropical Narda, cuyo centro se localizó a 390 kilómetros (km) al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el fenómeno atmosférico presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h. De acuerdo con los modelos de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Narda incrementará la intensidad y fuerza de su viento y oleaje, en las próximas horas, en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

La Comisión Nacional del Agua prevé que las bandas nubosas ocasionen lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Oaxaca (este y costa) y Guerrero (sur), y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Michoacán, así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero. Tales precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

