¡Buenas noticias! el Cutzamala alcanza su mejor nivel en cuatro años

Sistema de agua Cutzamala, Estado de México

La presidenta Claudia Sheinbaum, informó que de todas las presas se tienen que destacar el aumento de nivel del Sistema Cutzamala, donde se alcanzó su mayor nivel en los últimos cuatro años. Esto permitirá garantizar el abasto de agua a la Ciudad de México y al Estado de México en 2026, sin necesidad de aplicar recortes como en años anteriores.

“Con excepción de Baja California, Sonora y Sinaloa, las presas de México se encuentran en muy buenas condiciones” destacó.

En su explicación durante su conferencia matutina recordó que históricamente el suministro de agua en la capital se reducía a menos de la mitad, lo que obligaba a administrar el flujo de manera estricta. Sin embargo, ahora, gracias a la recuperación del Cutzamala, no será necesario restringir el servicio para los usuarios.

La mandataria también expresó preocupación por la situación en Baja California, Sonora y Sinaloa, pues en esas entidades los niveles de agua son críticos. Subrayó la importancia de estos estados porque concentran una gran producción agrícola.

Por otro lado, dio a conocer que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lleva un avance del 90% en la revisión de concesiones, debido a que se han detectado numerosas irregularidades. Recordó que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se permitió que concesiones de riego, que no pagan derechos por destinarse a alimentos, fueran trasladadas a usos habitacionales, sin cumplir con las reglas ni pagar lo correspondiente.

Ahora, dijo, se está corrigiendo esa práctica ilegal, con la imposición de multas y la regularización de permisos. Estimó que este mismo año concluirá la revisión total de concesiones.

Al corte del 18 de septiembre de 2025, el Sistema Cutzamala registró un llenado del 84.01%, equivalente a 657 millones 409 mil metros cúbicos de agua, una notable recuperación frente al 55.03% reportado en septiembre de 2024.

De acuerdo con el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), esta mejora responde tanto a mejores condiciones de lluvias como a un manejo más eficiente del recurso. Entre las presas, Valle de Bravo destaca con un 85.73% de llenado, seguida por Villa Victoria (86.40%) y El Bosque (78.46%).

Sistema Cutzamala

Con más de 30 años de operación, es una de las obras hidráulicas más importantes de México, ya que abastece el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México, una de las regiones con mayor población y demanda hídrica del país.

Este sistema está integrado por siete presas: Tuxpan, Ixtapan del Oro, Colorines, El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo, además de seis macroplantas de bombeo, más de 205 km de tuberías y 72 km de canales abiertos, que transportan el agua desde zonas altas hasta las plantas potabilizadoras y centros de distribución.