“Quienes difaman deberán responder”: José Ramón López Beltrán rechaza acusaciones de narco y huachicol José Ramón López Beltrán hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se defiende de las acusaciones que de las que se le culpa, demostrando que todo lo logrado lo ha hecho transparentemente

José Ramón López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, salió al paso de las recientes acusaciones en su contra que lo vinculan con actividades relacionadas con narcotráfico y tráfico de hidrocarburos. A través de sus redes sociales, aseguro que dichas versiones carecen de sustento y que únicamente buscan dañar su imagen pública.

“Mi reputación es fruto de años de trabajo, integridad y compromiso. Pueden intentar mancharme, pero no podrán borrar lo que soy ni lo que represento. Quienes difaman y calumnian tendrán que responder”, señaló en un mensaje difundido en plataformas digitales.

Las declaraciones de López Beltrán surgieron luego de que el diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, presentara ante la Fiscalía de la Republica (FGR) una ampliación de denuncia en su contra y de su hermano Gonzalo Alfonso López Beltrán. El documento también incluye a otros militantes de Morena y colaboradores cercanos.

De acuerdo con lo expuesto Döring, los señalados habrían incurrido en delitos como conspiración, delincuencia organizada, tráfico y sustracción ilícita de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

La nueva denuncia se suma a la presentada el pasado 27 de agosto. Entre los nombres que aparecen están Salvador Camargo Viveros, así como los morenistas Tania Contreras López, Juan Carlos Madero Larios, Américo Villarreal Anaya, Javier Valdez Perales, Jorge Luis Beas Gámez, Horacio Eduardo Olivares y Ricardo Peralta.

Ante el peso de estas acusaciones, José Ramón López Beltrán enfatizó que no permitirá que su nombre sea utilizado como herramienta política. Reiteró que los ataques en su contra no se sostienen y que la verdad terminará por imponerse. “Mi vida y mis acciones hablan por mí. No voy a permitir que intereses ajenos utilicen mi imagen para fines de confrontación”, puntualizó.

Con ello, el hijo mayor del ex presidente López Obrador marca distancia de las versiones que lo colocan en el centro de investigaciones judiciales, al tiempo que anuncia que quienes lo difamen deberán enfrentar consecuencias legales.