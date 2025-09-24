UNAM denuncia fake news sobre grupos violentos y amenazas de explosivos en preparatorias y CCH

UNAM vs Fake News

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió sobre una serie de rumores y noticias falsas que han circulado en redes sociales, principalmente sobre presuntas amenazas con explosivos o la presencia de grupos violentos en sus planteles de Prepa y CCH.

La institución aseguró que se han activado los protocolos de seguridad de forma inmediata ante cada reporte, sin minimizar ninguna situación que ponga potencialmente en riesgo a la comunidad universitaria.

Además, la UNAM enfatizó que la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo es su máxima prioridad.

La Universidad informó que ya presentó denuncias ante las autoridades competentes y la policía cibernética para investigar el origen de la información falsa y aplicar las sanciones correspondientes.

La máxima casa de estudios exhortó a la comunidad universitaria a verificar siempre la fuente de la información y a informarse únicamente a través de sus canales y redes sociales oficiales.