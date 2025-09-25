China advierte que aranceles de México socavarían la certidumbre empresarial

Productros chinos que se verían afectados por aranceles de México son incluyen los del sector automotriz,, textiles y juguetes (Archivo)

Guerra comercial — A pocas semanas del anuncio del Gobierno Federal que aplicará aranceles de entre el 10 y 50 por ciento a productos de origen chino, el Gobierno de Pekín, que ha llamado a la reflexión a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, comunicó este jueves que ya abrió una investigación para determinar el origen real sobre los gravámenes que quiere aplicar México, así como otras medidas comerciales restrictivas contra el gigante asiático.

El Ministerio de Comercio de China resaltó a través de un comunicado, del que hizo eco la agencia Reuters, que “el aumento unilateral de aranceles por parte de México, de implementarse (a partir del 2026), perjudicaría los intereses de socios comerciales relevantes, incluida China, incluso en el marco de la OMC (Organización Mundial del Comercio)“.

La dependencia china resaltó que de mantenerse el plan del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la aplicación de estos gravámenes, esto “socavaría gravemente la certidumbre del entorno empresarial mexicano y reduciría la confianza de las empresas en invertir en el país”.

El gobierno de Pekín insistió en que las medidas que comprende su investigación, que estaría concluida en seis meses sobre los aranceles que pretende imponer México a sus productos incluyen los del sector automotriz, tanto vehículos como autopartes, textiles y juguetes, así como otras restricciones comerciales y de inversión impuestas en años recientes.

El gigante asiático expresó su sospecha de que México se ha visto influenciado por presiones de Estados Unidos que también le ha impuesto gravámenes, para poner aranceles a productos asiáticos, entre ellos de China.

En la misma línea, el Ministerio de Comercio chino subrayó que frente al “abuso arancelario” de EU, los demás países deben oponerse a estas medidas unilaterales y “no deben sacrificar los intereses de terceros mediante la coerción”, indicó.

