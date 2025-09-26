La trama de Adán Augusto: recibió 79 mdp de empresas sospechosas; “que aclare”, dice Sheinbaum

Adán Augusto López, senador por Morena y exsecretario de Gobernación (Mario Jasso)

Una investigación mostró una serie de transacciones millonarias que Adán Augusto López, senador por Morena y exsecretario de Gobernación, recibió entre 2023 y 2024 de empresas privadas, sin que informara de ellas en sus declaraciones patrimoniales.

En total, el legislador tabasqueño obtuvo 79 millones de pesos bajo el concepto de “Servicios Profesionales”, provenientes de GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte, ambas ligadas a su gestión en Tabasco.

Los documentos señalan que en noviembre de 2023 recibió 8.9 millones de pesos de GH Servicios Empresariales, señalada por el SAT como empresa fantasma. Un mes después, la Operadora Turística Rabatte le transfirió 11.5 millones de pesos. En conjunto, ambos pagos sumaron 20.5 millones en 2023.

En 2024, GH Servicios Empresariales realizó un último pago de 2.8 millones antes de que el SAT suspendiera su sello digital por irregularidades fiscales. Más tarde, Capital Cargo del Golfo, empresa que recibió contratos por adjudicación directa en Tabasco tras su fundación en 2019, entregó 18.8 millones de pesos a López Hernández.

Sheinbaum pide aclaraciones

Horas después la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia matutina. Su respuesta fue breve: señaló que es Adán Augusto López quien debe aclarar directamente el origen y la omisión de los millones que aparecen en la investigación.

Diferencias en sus declaraciones

De acuerdo con la investigación, en su declaración patrimonial de 2023 presentada ante la Secretaría de la Función Pública, Adán Augusto reportó ingresos por 7 millones de pesos, cuando en realidad percibió al menos 22 millones según los registros del SAT.

Un año después, en 2024, declaró ante Hacienda ingresos por 58.1 millones de pesos, pero en la contraloría del Senado solo informó 625 mil 793 pesos.