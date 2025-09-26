Se reestablece energía eléctrica en cuatro estados del sureste mexicano

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a la población que a las 14:19 horas tiempo del centro, derivado de trabajos de mantenimiento a las líneas de 400 kV LT ESA A3Q20 / A3Q30 TIC con 2,174 MW se registró una falla eléctrica que afectó a 2 millones 262 mil usuarios de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Derivado de este evento, salieron de operación nueve centrales del Sureste con 16 unidades. De manera inmediata, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) inició los trabajos para restablecer el servicio. Hasta las 16:10 horas se han restablecido las líneas de 230 kV de las subestaciones afectadas al igual que las de 400 kV y el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán; en Quintana Roo, Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, así como gran parte del estado de Campeche. Se continuarán restableciendo las condiciones para la totalidad del servicio a los usuarios afectados.

La Secretaría de Energía (Sener), junto con la CFE y el CENACE, mantienen un monitoreo permanente de la situación.