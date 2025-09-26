Sheinbaum ordena revisar el registro de La Luz del Mundo tras detención en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Gobernación revisará el registro como asociación religiosa de la organización La Luz del Mundo, luego de la detención de 38 personas en Michoacán que eran presuntamente adiestradas en el uso de armas en un campamento clandestino.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Mario Guzmán/EFE)

En su conferencia matutina de este viernes, la mandataria aclaró que la investigación no busca criminalizar a los feligreses, sino perseguir los delitos cometidos. “Tendría que revisarse (el registro), hay miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchos son de buena voluntad, entonces lo que hay que perseguir es el delito, que eso es importante, y en todo caso hacer la revisión por parte de la Secretaría de Gobernación”, señaló.

La operación, realizada por autoridades estatales y federales en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, derivó en la captura de 38 personas vinculadas con el entrenamiento armado, así como en el aseguramiento de armas de fuego, réplicas, cartuchos y equipo táctico. De acuerdo con el secretario de Seguridad de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, el sitio fue ubicado tras denuncias ciudadanas que alertaron sobre actividades sospechosas.

Sheinbaum subrayó que corresponde al gabinete de seguridad dar mayores detalles sobre la investigación y recordó que el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, permanece detenido en Estados Unidos, donde enfrenta un proceso por delitos relacionados con tráfico y explotación sexual de menores, cargos de los que se declaró no culpable el pasado 23 de septiembre.

“La Luz del Mundo”, fundada en Jalisco en 1926, se encuentra registrada ante Gobernación bajo el nombre de Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad la Luz del Mundo, Getsemaní, y actualmente asegura contar con presencia en 50 países del mundo.

Con la revisión del registro y la investigación en curso, el gobierno federal busca deslindar responsabilidades y determinar si las actividades detectadas en Michoacán tienen relación directa con la organización religiosa o corresponden únicamente a grupos vinculados con ella.