Eliminar a líderes del narco no resuelve el problema en México, asegura Christopher Landau

Traslado de capos de la droga a Estados Unidos

Crimen organizado — “Queremos asegurarnos que los cabecillas y narcotraficantes no vivan con impunidad en México. Pero no me hago ilusiones de que eliminar a un capo de la droga en particular vaya a solucionar el problema mágicamente”, destacó Christopher Landau, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés) y calificó de “pensamiento mágico” la idea de que descabezar a grupos delictivos pondrán fin a este cáncer.

Al participar en un foro en Washington organizado por el Meridian International Center y la US-Mexico Foundation, para analizar los retos estratégicos de la relación entre los tres socios de Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá), en el que participaron empresariios de los tres países, el tema central corrió a cargo de Christopher Landau y David Bohigan, presidente del Meridian International Center.

Durante su intervención el subsecretario estadounidense cuestionó la forma en que se conceptualiza a los grupos criminales y refirió que evita usar el término “cártel” porque sugiere una organización jerárquica y estructurada, cuando a su juicio se trata de grupos mucho menos ordenados. “Si lo consideramos como una organización excesivamente estructurada, podrías pensar que decapitarlo solucionaría el problema”, indicó.

Como ejemplo, Landau citó una analogía del cine western y apuntó: “A veces la gente tiene una especie de pensamiento mágico que les hace pensar que uno resuelve el problema con un tiroteo, como en el OK Corral: matas a un tipo malo, ganas y te vas a casa”, expresó. Sin embargo, eso no es así.

Las declaraciones se enmarcan en la política de la Administración del presidente Donald Trump, que en febrero de 2025 designó al CJNG y a otros cinco cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, medida que amplió las herramientas legales de EU para combatir el narcotráfico transnacional e intensificó la presión sobre el Gobierno de México respecto a su estrategia de seguridad.

Las declaraciones de Landau se registran dos meses después de que fuerzas de seguridad de México abatieran a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, que contó con apoyo de inteligencia estadounidense.

La Crónica de Hoy 2026