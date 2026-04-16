Llega Citllalli Hernández como encargada de elecciones en Morena; busca “apagar fuegos” rumbo al 2027

Citlalli Hernández tomará las negociaciones electorales con PT y PVEM rumbo al 2027

En medio de versiones sobre una eventual remoción de Lusia María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena, este jueves, se incorporó Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión de Elecciones con la misión de “apagar fuegos” en varios flancos que tiene abierto el partido guinda rumbo a las elecciones del 2027 sobre todo con sus aliados del PT y PVEM, quienes han amagado con buscar solos varias gubernaturas, lo que perfila una ruptura de esta alianza gobernante.

Muy temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este miércoles Citlalli Hernández le entregó su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres, porque se va a hacer trabajo electoral para las alianzas con otros partidos hacia 2027.

Acto seguido, Hernández arribó a las instalaciones de Morena donde su dirigente, Luisa María Alcalde la presentó como la encargada de esta comisión que buscará de inmediato una “operación cicatriz” con sus aliados de PT y sobre todo con el PVEM, que ha amagado con buscar solo las gubernaturas de San Luis Potosí, Quintana Roo, Colima y hasta en la Ciudad de México donde se renovarán alcaldías y congreso local.

Esta mesa de elecciones estará presidida por Citlalli Hernández, acompañada por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, la secretaria general, Carolina Rangel, el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, y el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo.

Con ello Hernández tomará el mando para retomar el diálogo y negociaciones con sus aliados del PT y PVEM en varias entidades donde la relación está dañada e incluso hasta rota como es el caso de San Luis Potosí donde Morena insistió en que no apoyarán una eventual candidatura de la senadora Ruth González, esposa del gobernador de esa entidad, Ricardo Gallardo.

“Ojalá podamos ir en alianza en todos los estados pero se va a respetar lis acuerdos del Consejo Nacional que prohíbe las candidaturas de familiares”, advirtió

Alcalde desestimó que la alianza con PT y PVEM sea costosa para Morena como cuestionan al interior de ese partido, y justificó que gracias a ella tienen la mayoría calificada en los congresos y pueden cambiar la Constitución.

La dirigente morenista atribuyó a los medios de comunicación los amagos de ruptura de los dirigentes del PVEM y recalcó que la intención con esta mesa de elecciones es mantener la alianza con esos partidos, incluida la Ciudad de México donde el secretario general de ese partido, Jesús Sesma descartó competir en coalición con Morena en las elecciones de 2027 por falta de una relación con la dirigencia guinda.

“Es difícil llegar a una posible alianza cuando no hay una relación, y hablo de Morena partido, no del Gobierno ni del Poder Legislativo. Nosotros no hemos tenido relación alguna con Morena de la Ciudad (de México)”, aseveró Sesma,

En tanto la nueva encargada de elecciones de Morena, aseveró que no fie una decisión sencilla de tomar y menos irresponsable por dejar la Secretaria de Mujeres pues trabajó muy fuerte para consolidar esa dependencia.

“No fue una decisión irresponsable, ni tampoco desaseada. Los tiempos políticos son siempre acelerados”, aseveró