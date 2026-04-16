Reciben reconocimiento 9 egresados destacados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM

Entega de Reconocimientos a Egresados Distinguidos de la FCA 2026

En una emotiva ceremonia presidida por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas; el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Armando Tomé González; y el Presidente de la Sociedad de Egresados de la Facultad de Contaduría y Administración (SEFCA), Isaac Chertorivski, se entregó reconocimiento a nueve distinguidos egresados de este plantel. Los homenajeados destacan por su liderazgo, desempeño en el ámbito empresarial y por mantener una firme fidelidad a su alma mater. Ellos son:

-Héctor Vargas Icaza: Ha asumido importantes responsabilidades entre las que destacan la presidencia del consejo de grupo Eureka México, la presidencia del comité de auditoría de Citibanamex Seguros y su participación como consejero independiente de Banco Walmart de México, así como presidente del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

-Rubén Goldberg Javkin: Su trayectoria se ha distinguido por su visión, liderazgo y aportaciones al sector financiero, empresarial y social; ha ocupado cargos de gran relevancia como presidente y representante de N.M. Rothschild & Sons para México y Centroamérica, tesorero de la fundación, UNAM y presidente del patronato del centro médico ABC. Actualmente es socio, fundador y director de Goldberg, Alerhand y Asociados.

-Ramón Aguirre Velázquez: Ha desempeñado cargos de alta dirección en la Administración Pública Federal, como lo fue haber sido Secretario de Programación y Presupuesto, Jefe del Departamento del Distrito Federal, Gobernador Electo del estado de Guanajuato y Director de la Lotería Nacional.

-Guillermo Francisco Vogel Hinojosa: Se ha desempeñado como Vicepresidente del Consejo Global de Tenaris y Presidente del Consejo de Grupo Collado. Su compromiso con el sector siderúrgico se ha reflejado como Presidente de Canasero, y Vicepresidente del Instituto Americano del Hierro y el Acero.

-Jesús Carlos Varel: Se desempeñó como Director de Comercialización y Transporte Especializado en Mobility ADO, así como su labor como coordinador de la maestría en Administración del Transporte de Pasajeros.

-Bertha Leticia Navarro: Ha ocupado cargos de gran relevancia como directora de mercadotecnia para Latinoamérica de The Gillette Company, fue CEO mundial de Jafra Internacional. Habiendo sido la mujer de más alto rango en TheGillette Company, CEO y vicepresidente internacional de DHL Express.

-Ana Cecilia Escandón: Destaca su participación como promotora de la vinculación en el programa de asignaturas empresariales, así como sus responsabilidades como Directora de Control Central en Bayer y especialista en Inteligencia de Negocios en Telefónica.

-Francisco Javier Villegas: Socio, fundador y director General de Incident Response empresa especializada en ciberseguridad, desde donde contribuye de manera decisiva a la protección y fortalecimiento de la seguridad informática.

-Gabriela Echeverría: Fue distinguida por su excelencia académica. Al concluir sus estudios, con un promedio de 9.75. Actualmente, es gerente de marca de Isispharma de México.

La ceremonia en la Unidad de Seminarios Dr. Ignacio Chávez reunió a personajes como los ex rectores José Sarukhán, Francisco Barnés, José Narro y Enrique Graue. También contó con la presencia del Secretario Administrativo de la Universidad, Tomás Humberto Rubio; el Director del Programa de vinculación con Egresados, Juan Pablo Arroyo; Antonio Martínez, Jefe del Servicio de Administración Tributaria; y Roberto Fernández González, Tesorero de la Federación.

Adicionalmente se entregó el reconocimiento como Egresado Empresario Ejemplar a Juan Antonio Pérez Simón, un universitario que nunca ha olvidado a su alma mater y que ha realizado generosas aportaciones económicas a la misma.

En un ambiente de celebración y reconocimiento mutuo, el jardín de la Unidad de Seminarios presenció un reencuentro más de compañeros de generación y amigos de muchos años por los miembros de la SEFCA, una de las organizaciones de alumnos egresados de la UNAM más activas, y que más contribuyen al bienestar de la que alguna vez fuera su institución de formación.

El empresario Isaac Chertorivski, quien ha sido miembros la SEFCA por 32 años, brindó reconocimiento a cada uno de sus compañeros presentes en la ceremonia, con humor y un orgullo que le desbordaba en cada palabra, recordó algunos pasajes que han pasado desde la fundación de la Sociedad de Egresados, misma que se ha comprometido en sus décadas de existencia a retribuir algo de lo que recibieron de la formación gratuita en la UNAM.

El Presidente de la SEFCA, destacó que esta organización ha contribuido con 13.6 millones de pesos para el mantenimiento y mejoramiento de “su querida” Facultad, cifra que ha sido invertida en la remodelación de pisos, aulas, mobiliario, entre otros.

Señaló que uno de los objetivos de la Sociedad es el de compartir experiencias con el alumnado a partir de conferencias magistrales, de las cuales, hasta ahora, han realizado 29 impartidas a 1200 alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración, además de brindar apoyos monetarios por medio de concursos de ensayos de temas como inteligencia artificial y perspectiva de género.

Por su parte, el Rector Leonardo Lomeli Vanegas, reconoció el valor de la Sociedad de Egresados para las generaciones actuales de estudiantes, ya que sus trayectorias fungen como ejemplos de vida para jóvenes que “hoy tienen crisis de expectativas, que enfrentan una situación particularmente incierta por la época que les tocó vivir y necesitan inspirarse”. Apuntó que es un motivo de celebración que la Sociedad Egresados continúe unida con su facultad trabajando por ella, porque la Facultad de Contaduría y Administración sigue siendo ese pilar tan importante que ha sido a lo largo de este de un siglo de la Universidad Nacional.