La salud mental también importa: INCan impulsa la psicooncología como parte del tratamiento del cáncer

Primer Congreso de Psicooncología

El cáncer no solamente afecta físicamente, también afecta mental y emocionalmente, y no solamente a la persona que lo padece sino también a quienes lo rodean. Bajo esa premisa, el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) llevó a cabo el Primer Congreso de Psicooncología en Bienestar Emocional y Atención Integral en las Etapas de Vida, un espacio que pone en el centro algo que durante años se ha invisibilizado como lo es la salud mental.

Durante el encuentro, especialistas coincidieron en que la atención oncológica ya no puede limitarse al tratamiento físico pues la dimensión emocional se ha convertido en un pilar indispensable.

“El cáncer no sólo impacta el cuerpo, sino también la mente, las emociones y el entorno social”, señaló Eder Alexandro Arango Bravo, jefe del Departamento de Educación en Salud del instituto, al destacar la necesidad de construir modelos de atención más empáticos y conscientes.

Pero este enfoque no se limita a los pacientes ya que en hospitales y centros de atención, el personal médico convive todos los días con el dolor, la pérdida y la presión constante. Esa exposición, muchas veces silenciosa, también pasa factura.

Por ello, el INCan ha implementado desde hace más de dos años un programa de psicooncología dirigido a residentes, internos y profesionales de la salud, quienes reciben acompañamiento emocional para enfrentar el desgaste, la ansiedad y el agotamiento.

“Cuidar a quienes cuidan no es un lujo, sino una responsabilidad ética y profesional”, subrayó Arango Bravo.

La mente como parte del tratamiento

Desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), el mensaje es claro: no hay tratamiento integral sin bienestar emocional.

Su representante, Ángel César Mayrén Rodríguez, destacó que cualquier estrategia moderna contra el cáncer debe incluir de forma estructural la salud mental, reconociendo que el impacto psicológico es tan real como el físico.

Actualmente, el sistema cuenta con cientos de centros comunitarios y líneas de atención permanente como la Línea de la Vida, que buscan acercar apoyo psicológico a la población.

El congreso reunió a especialistas, organizaciones civiles y profesionales de la salud para abordar temas que muchas veces se viven en silencio como lo son el duelo, el miedo a la recurrencia, el impacto del cáncer en niñas y niños, o las diferencias de género en la experiencia de la enfermedad.

Una medicina más humana

La psicooncología no es un complemento, sino una necesidad creciente en un sistema de salud que busca ser más integral.

Reconocer el impacto emocional del cáncer no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también transforma la manera en que se ejerce la medicina.

Porque, al final, no se trata solo de sobrevivir a la enfermedad, sino de cómo se vive durante el proceso.