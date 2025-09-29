Andrés Mijes rinde informe de gobierno destacando justicia social en Escobedo

El alcalde de Escobedo rindió su cuarto Informe

Andrés Mijes presentó su Cuarto Informe de Gobierno en un escenario que reunió al gobernador Samuel García, representantes del sector político, empresarial y social, para exponer lo que definió como una transformación profunda en Escobedo.

El alcalde destacó que el municipio avanza con paso firme hacia un modelo de desarrollo donde la prosperidad se comparte y el progreso alcanza a toda la población. Bajo la premisa de la llamada 4T Norteña, Mijes aseguró que Escobedo es hoy un ejemplo de crecimiento con justicia social, capaz de atraer inversiones estratégicas, fortalecer el tejido comunitario y generar oportunidades que impactan en la calidad de vida de sus habitantes.

La visión de gobierno, explicó, parte de una idea central: la riqueza debe distribuirse de manera equitativa para construir una ciudad más justa. Esa política pública ha permitido que en cuatro años se consolide un esquema de colaboración entre el Gobierno Federal, el Estado, la iniciativa privada y la ciudadanía, con resultados que reflejan un municipio joven, moderno y con ambición de convertirse en motor económico del norte del país.

Seguridad con resultados y un modelo policial reconocido a nivel internacional

La estrategia en materia de seguridad se convirtió en uno de los pilares de la administración. Mijes destacó la consolidación de PROXPOL como la única corporación local en México con la certificación internacional Triple Arco CALEA. Este reconocimiento llegó acompañado de cifras contundentes, entre ellas una reducción de 72.3% en intentos de feminicidio, 44.1% en robo a negocio y 37.2% en homicidio doloso.

El alcalde de #Escobedo, Andrés Mijes Llovera, desde el Teatro Digital Fidel Velázquez, y ante el gobernador Samuel García, precisó que en el municipio, el Crecimiento Equitativo promovido por la presidenta Sheinbaum sí es posible.



"Escobedo vive una transformación gracias al… pic.twitter.com/ZYhT8EFK8g — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 30, 2025

Mijes destacó que durante la actual administración se han invertido más de 3 mil millones de pesos en la profesionalización de la fuerza policial, lo que ha permitido incorporar patrullas inteligentes, armas no letales, simuladores de entrenamiento y próximamente un stand de tiro real. El modelo ha trascendido fronteras municipales, con Escobedo apoyando a diversas localidades de Nuevo León en la formación de cuerpos policiacos y entrega de equipamiento.

Innovación administrativa y atracción de inversiones estratégicas

El impulso a la modernización del gobierno local ha sido otro de los grandes avances del gobierno de Mijes. A través del programa Ciudad en un Click, el 100% de los trámites de Desarrollo Urbano se realiza en línea, con una reducción de 75% en el número de gestiones y 50% en los tiempos de respuesta. La implementación del Permiso a la Confianza, que permite iniciar obras en un máximo de cinco días al cumplir con los requisitos mínimos, ha mejorado el clima de inversión y atraído a empresas de talla global.

Andrés Mijes presentó su Cuarto Informe de Gobierno

Infraestructura, movilidad y alianza con el Estado

La colaboración con el Gobierno del Estado ha permitido avanzar en proyectos estratégicos que transformarán la movilidad y competitividad de la zona metropolitana. Entre ellos destacan la modernización de la Carretera a Laredo y la continuidad del Distribuidor Vial Triángulo Norte. Mijes afirmó que la coordinación entre niveles de gobierno fortalece el dinamismo económico y mejora la calidad de vida en toda el área metropolitana de Monterrey.

Educación, salud y cohesión social como pilares del desarrollo en Escobedo

La transformación de Escobedo no se limita a lo económico. El municipio ha impulsado proyectos que fortalecen la salud pública, la educación y el tejido social. La expansión del Hospital Universitario y la creación de una nueva unidad académica de la UANL acercarán servicios médicos y formación profesional a zonas estratégicas.

Programas como Becarios de la Transformación evitan el abandono escolar en jóvenes de preparatoria por falta de recursos. La primera Escuela de Artes y Oficios en la colonia Alianza ofrece formación en robótica, marketing digital y nuevas tecnologías. El DIF, bajo la dirección de Yesica Torres de Mijes, ha ampliado espacios de atención como la Casa en Rosa y reforzado acciones de acompañamiento social.

Escobedo mira hacia el futuro con justicia social como guía

En el cierre de su informe, Mijes afirmó que el futuro del municipio se construirá con la fuerza de su gente, con el arraigo de sus comunidades y con la disciplina del norte que impulsa el progreso colectivo. El modelo de la 4T Norteña ha demostrado que el crecimiento con justicia social es posible cuando la prosperidad se comparte y las políticas públicas se diseñan pensando en todos.

El alcalde aseguró que Escobedo seguirá siendo un ejemplo de transformación en Nuevo León y en el país, con una estrategia que combina desarrollo económico, innovación institucional y un profundo compromiso con la igualdad.