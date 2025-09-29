Apuesta CTM por la unidad y legalidad; cierran filas con Carlos Aceves del Olmo

Lideres sindicales de la CTM sostuvieron una reunión encabezada por el secretario adjunto de la esta organización, Alfonso Godínez Pichardo Foto: Especial (La Crónica de Hoy)

Líderes sindicales, encabezados por el secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Alfonso Godínez Pichardo, apostaron por la unidad y el respeto a la legalidad en esta central obrera, donde acordaron cerrar filas en torno al liderazgo de Carlos Aceves del Olmo hasta febrero de 2026 como un paso importante para garantizar la estabilidad y la continuidad de esta organización.

Durante la más reciente reunión de la CTM también se determinó que la renovación de la dirigencia por la vía del voto garantiza un proceso legítimo y democrático, lo que es fundamental para la credibilidad y la eficacia de la CTM.

“La ley es la que nos iguala a todos, y mientras estemos del lado de la ley, estaremos haciendo bien las cosas”, aseveró Godínez Pichardo

El dirigente sindical consideró que ello es fundamental para garantizar la estabilidad y la credibilidad de la institución.

Esta afirmación –agregó--refleja el compromiso de la CTM con la institucionalidad y la defensa de los derechos laborales pero también ha marcado un precedente importante en la historia de la organización.

Dijo que la CTM ha demostrado que es capaz de tomar decisiones difíciles y necesarias para garantizar su futuro. La unidad y el respeto a la ley son pilares fundamentales para la vida sindical, y la CTM ha reafirmado su compromiso con estos principios.

Recalcó que en un momento en que la sociedad mexicana demanda más transparencia y accountability (responsabilidad) en las instituciones, la CTM ha dado un paso importante en la dirección correcta.

“Esperemos que esta decisión sea un precedente para otras organizaciones sindicales y que contribuya a fortalecer la democracia y la justicia social en México”, estableció