Préstamos a cuenta de pensión del IMSS 2026: pasos y requisitos para meter la solicitud Conoce cómo y cuáles son los requisitos para solicitar un préstamo a cuenta de tu pensión IMSS (Pexels)

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden acceder a un préstamo, el cual se descuenta de su pensión; a continuación, se explica cómo solicitarlo y cuáles son los requisitos.

Si recibes tu pensión IMSS y necesitas pedir dinero, esta institución te ofrece la posibilidad de solicitar un préstamo con cualquier entidad financiera que tenga convenio vigente con ellos a cuenta de tu pensión.

¿Qué es y cómo funciona el préstamo a cuenta de pensión IMSS?

Con el préstamo a cuenta de pensión IMSS, los pensionados bajo el Régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 pueden solicitar un préstamo con cualquier institución financiera que tenga un convenio con esta institución.

El beneficio que ofrece esta modalidad de préstamo es que este podrá ser descontado de tu pensión, por lo que ya no tendrás que preocuparte por la forma de pago.

¿Cuánto presta el IMSS a un pensionado a cuenta de su pensión este 2026?

El IMSS no tiene un monto exacto del préstamo que se les puede realizar a los derechohabientes a cuenta de su pensión; sin embargo, la cantidad máxima del crédito otorgado dependerá de las siguientes condiciones:

El descuento mensual no deberá exceder el 30% del monto de tu pensión mensual.

Considerando el descuento mensual, tu pensión no se podrá reducir a una cantidad inferior al promedio de las pensiones garantizadas (1 salario mínimo y 60 años de edad).

Requisitos indispensables para el préstamo a cuenta de pensión por Ley 73

Asimismo, si deseas solicitar el préstamo a cuenta de tu pensión IMSS, considera que debes cumplir con los siguientes requisitos:

Estar disfrutando de una pensión bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

bajo el régimen de la del Seguro Social de Que la pensión se encuentre vigente .

. Tener acreditada una antigüedad mínima de 3 meses en el disfrute de la pensión.

en el disfrute de la pensión. Si se pidió un préstamo bajo esta modalidad con anterioridad, para solicitar uno nuevo tendrán que haber transcurrido 3 meses del último descuento que finiquitó el préstamo anterior.

que finiquitó el préstamo anterior. Que el descuento mensual con motivo del préstamo, considerando otros descuentos, no sea mayor al 30% del monto mensual de la pensión.

¿Cómo solicitar un préstamo a cuenta de pensión IMSS en 2026?

Para poder solicitar un préstamo a cuenta de pensión IMSS este 2026, además de cumplir con los requisitos mencionados con anterioridad, deberás contar con una identificación oficial con fotografía y firma.

Con esto deberás presentarte en las ventanillas del Control de Prestaciones de la Unidad de Medicina Familiar que corresponda según tu domicilio y presentar lo antes mencionado.