Designa Sheinbaum a Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA

Alejandro Encinas, político con gran trayectoria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso a Alejandro Encinas como representante del país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El nombramiento fue enviado por parte de la Secretaría de Gobernación a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para su ratificación.

La comisión, presidida por el senador morenista Alejandro Murat Hinojosa, convocó a reunión extraordinaria este martes a las 17 horas para analizar el dictamen y su eventual aprobación en esta instancia para luego ratificarla en el pleno de la Cámara Alta.

Alejandro Encinas Rodríguez tendrá que comparecer ante esta comisión.

Encinas, político de larga trayectoria, ha sido senador, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y jefe de Gobierno interino del entonces Distrito Federal.

En la actualidad se desempeña como secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana en la administración capitalina.

En 2024, fue nombrado coordinador del equipo de transición de la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada. Posteriormente, asumió el cargo de secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la capital.

En la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, los senadores también analizarán el nombramiento de Laura Elena Carrillo Cubillas como representante de México ante la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Roma.

Además de Carlos Eugenio García como embajador de México en la República Federativa de Brasil.