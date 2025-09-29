INSP recibe Premio 2025 de la ONU por acciones en prevención y control de la obesidad 

Premio para el INSP El Instituto Nacional de Salud Pública obtuvo el Premio 2025 del Grupo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de Enfermedades No Transmisibles

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), de la Secretaría de Salud ganó el Premio 2025 del Grupo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de Enfermedades No Transmisibles (United Nations Inter-Agency Task Force on NCDs), en reconocimiento a sus contribuciones sobresalientes en la prevención y el manejo de la obesidad.

En representación del Gobierno Federal, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, subrayó que dicho premio “confirma la importancia de las políticas de prevención impulsadas por la Secretaría de Salud y refuerza el compromiso del Gobierno de México de garantizar el derecho a la salud de la población.

“Reconocemos -abundó-, el papel fundamental del INSP para avanzar hacia un sistema de salud más justo, equitativo y orientado al bienestar de todas y todos”.

Al recibir el premio, el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, Simón Barquera, sostuvo que “la obesidad representa uno de los principales desafíos de salud pública de nuestro tiempo”, por lo que el galardón, abundó “nos motiva a redoblar esfuerzos y a seguir colaborando con la comunidad internacional para proteger la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables”.

Asimismo, señaló que “este reconocimiento de Naciones Unidas no solo es un gran honor para el Instituto Nacional de Salud Pública, sino también para México. Refleja el esfuerzo sostenido de nuestro equipo para generar evidencia científica que permita diseñar políticas públicas efectivas contra la obesidad y otras enfermedades no transmisibles”.

A su vez, el director general del INSP, Eduardo Lazcano, subrayó que dicho galardón refleja la relevancia del trabajo de México para enfrentar los retos de salud más apremiantes.

El compromiso, aseveró, es seguir generando evidencia científica de calidad, formando profesionales altamente capacitados y acompañando a los gobiernos en la construcción de políticas públicas innovadoras y efectivas para reducir la carga de las enfermedades no transmisibles en nuestra región”.

Es importante mencionar que el referido premio se entrega a instituciones de gran prestigio internacional, como los Ministerios de Salud de Etiopía, Kirguistán y República Dominicana, así como al Ministerio de Salud de Andalucía (España) y a organizaciones humanitarias como Doctors with Africa CUAMM y Japan Heart Cambodia. Con ello, este galardón se consolida como uno de los reconocimientos más relevantes en el ámbito de la salud global.

El Premio 2025 del United Nations Inter-Agency Task Force on NCDs reafirma la misión de la Secretaría de Salud, a través de sus Institutos Nacionales de Atención Médica, como el INSP, de generar evidencia científica, formar talento humano y proponer políticas públicas basadas en evidencia para mejorar la salud de la población en México y en América Latina.

La ceremonia de premiación se celebró durante el evento “Friends of the Task Force: Accelerating Action on Obesity Prevention and Management”, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas.