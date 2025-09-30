Mantiene Segob coordinación con la UNAM para detectar origen de atentados en sus campus

CCH Plantel Azcapotzalco permanece cerrado por amenazas digitales (La Crónica de Hoy)

El gobierno federal mantiene estrecha coordinación con las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, para atender y detectar el origen de los incidentes de violencia registrados en la máxima casa de estudios donde se han registrado víctimas mortales.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó que en lo que va del mes ha sucedido lamentables hechos en instalaciones de la UNAM que han preocupado a la comunidad universitaria por lo cual se mantiene estrecha comunicación con las autoridades de la Máxima casa de Estudios del país.

Durante su comparecencia en el Senado de la República, la funcionaria informó que sostendrá una reunión con las autoridades universitarias este miércoles 1ro de octubre, para atender la situación con respeto total a la autonomía de la UNAM.

“Mañana (miércoles) tenemos una nueva reunión para investigar, para apoyar en lo que ellos consideren que el gobierno federal pueda estar ayudando en las problemáticas que tiene la comunidad, saber cuál es el origen de estos incidentes con la intención de generar un ambiente seguro para sus estudiantes”, estableció

Rodríguez insistió en que la Secretaría de Gobernación actuará con absoluto respeto a las autoridades de la UNAM y reiteró que las medidas que se implementen tendrán como objetivo la construcción de entornos pacíficos en los planteles educativos.

“En este contexto, pues es importante reiterar que nuestras acciones, siempre, siempre, siempre reiteramos, respetaremos la autonomía universitaria y también el respeto a las autoridades”, subrayó.

Asimismo, recordó que, como lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina, se pondrá en marcha un programa especial de apoyo dirigido a la comunidad universitaria, enfocado en reforzar la seguridad y atender las problemáticas que enfrenten estudiantes y académicos.

“Estamos en toda la disposición de apoyar”, recalcó la titular de Gobernación, quien también adelantó que los esfuerzos se acompañarán de campañas de prevención en temas como el consumo de drogas y adicciones.