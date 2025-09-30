Profeco exhibe a detergentes para ropa y multiusos que no cumplen lo que ofrecen

Profeco recomienda al adquirir estos productos, leer la etiqueta y que cumpla con las necesidades del usuario (Profeco)

Estudio Profeco — La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), analizó 49 detergentes en polvo (26 para ropa y 23 multiusos), y encontró que algunos de éstos que se encuentran en el mercado ostentan frases que no pueden demostrar lo que ofrecen.

A través de su reporte en la edición de Octubre de la Revista del Consumidor, la dependencia destaca que su estudio elaborado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor encontró que en el caso de los detergentes en polvo para ropa los que no demostraron lo que dicen sus leyendas fueron:

Ace Oxígeno Activo, con la frase “Frescura increíble”

• Carisma, frase “Óptimo desempeño”

• Persil Colores Vivos, con “Frescura duradera”

• Persil Universal, frases “Acción profunda” y “Frescura duradera”

• Viva Higiene + Anti-olor, con la frase “Quitamanchas total”

• Viva, frase de “Quitamanchas total”

• Viva Fresca Lavanda, la frase “Quitamanchas total”

• 1-2-3 5 Beneficios, con la frase “Fragancia duradera”

En lo que respecta a los detergentes multiusos el que no demostró lo que ofrece fue La Morena (“El milagro de la limpieza”)

Las pruebas a las que fueron sometidos los detergentes analizados fueron: veracidad de la información, contenido neto, pH (mide la acidez o alcalinidad de la fórmula del detergente) y de desempeño.

Para las pruebas de desempeño se utilizó la cantidad de detergente recomendada en la etiqueta de cada producto. Las pruebas evaluadas fueron solidez del color, desgaste de la tela, efecto antideposición (percudido) y eficiencia de lavado (remoción de manchas).

También se comprobó que la información comercial estuviera en las etiquetas de los productos y que cumpliera con los requisitos de la NOM-189-SSA1/SCFI-2018, Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico, por lo que se verificó que todas las muestras presentaran denominación genérica y específica del producto, identificación del responsable del producto, lista de ingredientes, instrucciones de uso, declaración de lote, leyendas precautorias y recomendaciones, así como país de origen e indicación de cantidad.

FACTORES

Es importante señalar que todos los detergentes que formaron parte del estudio cumplieron con el contenido neto declarado y todos se encuentran en el rango de pH alcalino.

Al aplicar la prueba de solidez del color, todos los productos tuvieron un cambio ligero a los 10 lavados.

De igual manera, se encontró que los detergentes El Milagro y La Morena no presentan la autorización para el uso del símbolo Hecho en México.

En cuanto al antipercudido, los detergentes en polvo para ropa que fueron los mejores son: Ace Oxígeno Activo, Ariel Revitacolor, Bold 3 Cariñitos de Mamá, Bold 3 Softech, Carisma, Foca, Persil Universal, Viva Higiene + Anti-Olor y 1-2- 3. En detergentes en polvo multiusos son: El Milagro, La Morena y Útil.

La Profeco aconseja al adquirir estos productos, leer la etiqueta, ya que una misma marca comercializa diferentes variedades de productos, puede ser para ropa o multiusos, o contener blanqueador o suavizante.

Revisar el empaque para verificar que la bolsa no muestres señales de apertura, ya que podría haber perdido producto.

La Crónica de Hoy 2025