Ayuda de servicio funerario del IMSS: ¿De cuánto es y dónde tramitarlo? Conoce en qué consiste la ayuda de gastos de funeral del IMSS y cuáles son los documentos que necesitas para tramitarla (Pexels)

Tras la pérdida de un familiar, los gastos funerarios representan para muchas familias una presión adicional al duelo que pueden estar enfrentando, por lo que el IMSS ofrece una Ayuda para Gastos de Funeral.

La Ayuda para Gastos de Funeral del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está dirigida a aquellos familiares de personas que se encontraban aseguradas o pensionadas ante esta institución médica, por lo que aquí te decimos todo lo que necesitas saber para solicitar este apoyo.

¿Qué es la Ayuda de Gastos de Funeral del IMSS?

La Ayuda de Gastos de Funeral del IMSS, como su nombre lo indica, es la prestación en dinero que se otorga por concepto de gastos de funeral de un asegurado o pensionado.

El valor de la ayuda para gastos de funeral se determina considerando dos veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que corresponda a la fecha de fallecimiento, por lo que para 2026, la cantidad podría oscilar alrededor de $7,000 pesos.

Requisitos para tramitar el apoyo de servicios funerarios

Si deseas tramitar la Ayuda de Gastos de Funeral del IMSS, estos son los requisitos que se deben cumplir:

Que el asegurado fallecido tenga registradas un mínimo de doce semanas de cotización en los nueve meses anteriores al fallecimiento.

en los nueve meses anteriores al fallecimiento. Que el asegurado se encuentre vigente en sus derechos al momento del fallecimiento.

al momento del fallecimiento. Tratándose del fallecimiento de un pensionado, deberá haber estado vigente en sus derechos.

Cabe señalar que, en caso de que el fallecimiento del asegurado hubiera sido por riesgo de trabajo, no se requieren semanas previas de cotización.

¿Qué documentos debes presentar para recibir la Ayuda de Gastos de Funeral del IMSS?

Para solicitar la Ayuda de Gastos de Funeral del IMSS, estos son los documentos que debes entregar del asegurado:

Factura o documento fiscal que avala e l pago de los servicios funerarios del asegurado o pensionado del IMSS.

del asegurado o pensionado del IMSS. Copia certificada del Acta de Defunción.

Formato “Aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo ST-7” (en caso de tratarse de fallecimiento de un asegurado por riesgo de trabajo).

Mientras que la persona solicitante deberá presentar:

Identificación oficial con fotografía vigente.

con fotografía vigente. Documento expedido por la institución de crédito en el cual se identifique el número de cuenta y CLABE a favor del beneficiario para recibir el pago de la ayuda.

¿Dónde y cómo se tramita la ayuda para gastos de funeral?

El trámite para solicitar la Ayuda de Gastos de Funeral del IMSS deberá realizarse en la Unidad de Medicina Familiar o en la Subdelegación de adscripción de 8:00 a 15:00 horas, donde deberás presentar los documentos antes mencionados.