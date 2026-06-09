¿Trabajas el 11 de junio de 2026? Esto es lo que realmente dice la ley sobre el pago triple por la inauguración del Mundial

El arranque del Mundial 2026 está a solo unas horas, y, junto con la fiebre mundialista, han aparecido decenas de dudas entre miles de trabajadores: ¿el jueves 11 de junio de 2026 se paga triple si me toca trabajar?

Ese día marcará el inicio de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y la Ciudad de México espera una jornada con alta movilidad, operativos especiales y ajustes en algunas actividades.

¿Se paga triple si trabajo durante la inauguración del mundial?

La respuesta es no, trabajar el 11 de junio de 2026 no implica un pago triple de forma automática, ya que no es un día feriado oficial.

¿Por qué muchas personas creen que el 11 de junio será feriado?

Con motivo de la inauguración de la Copa del Mundo, se anunciaron medidas especiales para ciertos sectores, especialmente en la capital del país. Entre ellas destacan ajustes operativos y suspensión de clases para algunos niveles educativos.

Eso llevó a que muchas personas asumieran que también existiría un descanso obligatorio laboral; sin embargo, una suspensión escolar o facilidades administrativas no convierten automáticamente una fecha en día festivo oficial.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 11 de junio de 2026 no aparece dentro del listado de días de descanso obligatorio.

Eso significa que, para la mayoría de trabajadores del sector privado, la jornada se considera laboral normal y el pago corresponde al salario ordinario.

¿Cuándo sí aplica el pago triple en México?

El llamado pago triple únicamente aplica cuando una persona trabaja durante un día de descanso obligatorio reconocido por ley. En esos casos, el trabajador recibe su salario normal del día, más un pago doble adicional por haber laborado.

No aplica por eventos especiales, celebraciones deportivas ni jornadas con alta afluencia como en este caso.

¿Qué trabajadores sí podrían tener cambios el 11 de junio?

Aunque no será un descanso obligatorio en México, recientemente algunas dependencias públicas y centros de trabajo podrían establecer:

Esquemas de home office

Horarios especiales

Entradas escalonadas

Permisos internos

Ajustes operativos por movilidad

Oportunidad de disfrutar de los partidos de la Selección Mexicana en sus corporativos

En el sector privado, cualquier beneficio dependerá directamente de cada empresa. Por eso, si trabajas ese día y tienes dudas, lo más práctico es revisar políticas internas o preguntar directamente a Recursos Humanos.