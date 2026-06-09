Cruz Roja Mexicana presenta Plan Operativo para la Copa Mundial de Futbol

Cruz Roja y el Mundial de Futbol La Cruz Roja Mexicana informó que de cara al arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, desplegará células de Técnicos en Urgencias Médicas, ambulancias equipadas, unidades de Rescate Urbano, elementos especializados en Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR) y de primer contacto en motocicletas en las ciudades sedes de los encuentros del balompié

La Cruz Roja Mexicana se alista para brindar atención médica a quienes así lo requieran, ante la llegada de miles de aficionados nacionales e internacionales quienes arribarán a las tres sedes en el país donde se realizarán los partidos del balompie en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La benemérita institución resaltó que se encuentra preparada para desplegar un amplio operativo de atención médica prehospitalaria en las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara, con el objetivo de salvaguardar la salud y la integridad de las personas que asistan a los encuentros deportivos y celebraciones relacionadas con este importante evento internacional.

Bajo los principios fundamentales de Humanidad, Neutralidad, Imparcialidad y Universalidad, la institución reafirma su compromiso de brindar atención oportuna y gratuita a toda persona cuya vida o salud se encuentre en riesgo, fortaleciendo así su capacidad de respuesta ante la concentración masiva de visitantes que se espera durante la justa mundialista.

Por ello, la estrategia de atención y cobertura se estructurará, en el caso de la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, como uno de los principales puntos de reunión y celebración de la afición.

En la glorieta del Ángel de la Independencia se contará con un operativo especial de gran alcance, ya que se desplegarán ocho ambulancias distribuidas estratégicamente en un perímetro no mayor a un kilómetro alrededor del monumento, garantizando una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Cada unidad estará integrada por cuatro paramédicos, lo que permitirá contar con un equipo de 32 especialistas preparados para brindar atención médica prehospitalaria inmediata.

Se enfatizó que dicho esfuerzo de atención a emergencias de salud será reforzado con personal proveniente de las delegaciones de Ciudad de México, Puebla, Morelos e Hidalgo.