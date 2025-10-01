México cede a la amenaza de Trump: cumplirá con tratado de agua con EU pese a la sequía

Relaciones México-EU (EFE)

México finalmente no renegociará el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos y pagará lo que le corresponde al finalizar octubre, anunció este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la advertencia de sanciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum aseguró que se tiene comunicación permanente con las autoridades de Estados Unidos y todos los gobernadores de los estados fronterizos están de acuerdo con el proceso, pese a la extrema sequía sufrida en el norte del país los últimos años. Por ello, reiteró que no habrá ningún problema para entregar el agua a EU.

“No tenemos contemplado renegociar. Este tratado tiene varios beneficios para México, particularmente del lado de Río Colorado”, declaró la presidenta y detalló que hay un acuerdo “de cómo trasvasar” desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para hacer el pago correspondiente, y en ello, señaló, están de acuerdo los respectivos gobernadores.

Resaltó que a principios de año hubo varias reuniones y se acordó un esquema de cuánto y cuándo se entregaría, con lo cual “no pensamos que haya un problema, porque aún se esperan en esa zona lluvias importantes”.

“De todas maneras estamos en comunicación permanente, a través de la CILA (Comisión Internacional de Límites y Aguas), con el gobierno de Estados Unidos”.

¿Cuánta agua debe ceder?

México debe entregar a EU entre 400 y 518 millones de metros cúbicos de agua en el período comprendido entre mayo y octubre de 2025, para cumplir y resolver la polémica sobre el Tratado de Aguas de 1944.

El acuerdo binacional establece que México debe entregar cada quinquenio cerca de 2.157 millones de metros cúbicos a Estados Unidos por los ríos que comparten en la frontera, mientras los mexicanos se quedan con 9,250 millones de metros cúbicos, casi cuatro veces más.

No habrá afectación a productores

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) descartó que haya afectaciones a productores, pese a la sequía.

“No vamos a tener ninguna dificultad para cumplir con ese compromiso y después, con base en los escurrimientos y en las condiciones que se viven de ambos lados, vamos a establecer un mecanismo para poderlo regularizar”, señaló el titular de la Conagua.

El funcionario admitió la dificultad para que se pueda entregar ese monto por la extrema sequía en los últimos años, pero “a partir del diálogo se estableció un acuerdo para la entrega de agua, que estableció un una cantidad de agua que tendríamos que entregar a finales del mes de octubre, principios de noviembre”.

“Entonces, no vamos a tener ninguna dificultad para cumplir ese compromiso”, insistió.

En este punto en particular “han estado trabajando los equipos técnicos con el apoyo de la CILA, la Secretaría de Medio Ambiente, SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) y este grupo técnico ha encontrado la solución o la manera de poder ir cubriendo con este compromiso. Se va a cumplir en tiempo”.

Las amenazas de Trump

En abril de 2025, Trump acusó a México de “robarle agua a los agricultores texanos”.

“México le debe a Texas 1.3 millones de acres-pies de agua según el Tratado de Aguas de 1944, pero desafortunadamente México está violando su obligación”, denunció.

Estas declaraciones generaron tensión diplomática, que finalmente fueron encarriladas tras el anuncio de Sheinbaum.