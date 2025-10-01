Programa 30 y más: así puedes obtener 8,500 al mes; requisitos y registro PASO A PASO

Programa 30 y más

El gobierno de la CDMX implementó un nuevo programa de apoyo social dirigido a personas de 30 años y más. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que esta iniciativa tiene como objetivo principal ofrecer un respaldo económico a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, permitiendo que puedan recibir un apoyo mensual de 8 mil 500 pesos durante un año.

¿Cuáles son los requisitos?

El programa ‘30 años y más’ no solo ofrecerá un apoyo económico, sino que también incluirá capacitación laboral, lo que permitirá a los beneficiarios adquirir habilidades que les ayuden a obtener un empleo formal al finalizar el año. Se espera que esta capacitación se realice en empresas, cooperativas, instituciones públicas o sociales, brindando así la oportunidad de generar experiencia laboral.

Para poder aplicar a este beneficio, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por el gobierno, como:

Edad: Tener 30 años o más.

Residencia: Vivir en la Ciudad de México, específicamente en zonas designadas como “Territorios de Paz”, que son áreas identificadas con mayores necesidades sociales.

Sostén Familiar: Ser el único proveedor o proveedora económica del hogar.

Dependientes Económicos: Tener hijos o hijas menores de edad a su cargo.

Situación de Vulnerabilidad: Estar en una condición económica que justifique la solicitud del apoyo.

¿Cómo inscribirse?

Actualmente, el programa se encuentra en fase de diseño y aunque no se ha especificado una fecha de inicio de registros, pero se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles y lineamientos específicos sobre cómo inscribirse.