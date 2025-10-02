PJF firma convenio para capacitación en carrera judicial con Universidad de Colima

CDMX — Ante la importancia de la formación académica para el desempeño de funciones públicas jurisdiccionales, el Poder Judicial de la Federación refrendó su compromiso con la continua capacitación al firmar un convenio de colaboración con la Universidad de Colima.

Este jueves, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) dio un paso firme en su estrategia de vinculación con instituciones educativas, con la cual se busca beneficiar a estudiantes y egresados mediante la articulación de la formación académica con programas de servicio social, prácticas y capacitación vinculados con la carrera judicial.

En un comunicado, este órgano dio a conocer que a través de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización del OAJ, que preside la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, el PJF cumple su compromiso de tender puentes y abrir oportunidades para elevar la formación de las nuevas generaciones interesadas en desarrollarse en la carrera judicial, dentro de los estándares de profesionalismo, ética, humanismo y atención a los grupos prioritarios de la sociedad.

En la firma del convenio con el rector de esa casa de estudios, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, participaron también las magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Indira Isabel García Pérez y Eva Verónica de Gyvés Zárate.