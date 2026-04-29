SEGOB instala mesa de diálogo con la UNIR y autoridades de cinco estados

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Esta tarde se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) una mesa de atención y diálogo encabezada por autoridades federales, en la que participaron representantes de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Puebla, junto con integrantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR).

El encuentro, acompañado por la presencia de la titular de SEGOB, Rosa Icela Rodríguez Velázquez tuvo como objetivo escuchar y dar seguimiento a las demandas planteadas por la organización, en un marco de apertura y coordinación institucional.

Las autoridades subrayaron que el diálogo permanente y la construcción de acuerdos son la vía para atender las necesidades de los distintos sectores sociales, garantizando que las demandas se canalicen hacia soluciones concretas.

Este ejercicio forma parte de la política de gobernanza participativa que impulsa la administración federal, en la que se privilegia la atención directa y la coordinación con los estados para fortalecer la confianza ciudadana y avanzar en la resolución de conflictos.