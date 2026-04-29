FGR revisará si acusación de EU contra 10 funcionarios por nexos con el narco está fundamentada

Ulises Lara, vocero de la FGR (Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Investigación — La Fiscalía General de la República (FGR), revisará la documentación enviada por el Gobierno de Estados Unidos sobre su solicitud de detención con fines de extradición para 10 funcionarios y exfuncionarios a los que imputa por vínculos con el crimen organizado, por lo que antes de actuar revisará si existe fundamento para proceder con la solicitud.

El vocero de la FGR, Ulises Lara López, destacó en un mensaje por TV, radio y redes sociales, que la dependencia investigará si la acusación presentada contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, si existen fundamentos probatorios para proceder. ya que se actúa “todo de acuerdo con las leyes que rigen en México”, apuntó.

La FGR informó que ya inició la revisión del caso y adelantó que, hasta ahora, no existen pruebas suficientes que sustenten las acusaciones, toda vez que la solicitud presentada no cuenta con las pruebas suficientes, por lo que para proceder se evaluará si hay elementos probatorios.

Ulises Lara cuestionó que el gobierno estadounidense “haya hecho pública la acusación, ya que este tipo de solicitud son de carácter confidencial” y esta ya se hizo del dominio público.

El vocero de la FGR insitió en que “en este como en cualquier otro caso de solicitud internacional debemos cumplir con todos los protocolos” y subrayó que “corresponde a la institución revisar la documentación para determinar si procede”.

“Debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente”, afirmó al apuntar que la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales revisa la documentación enviada por autoridades estadounidenses para determinar si cumple con los requisitos legales en México.

“Es obligación de esta Fiscalía analizar la documentación recibida para analizar si existen los elementos probatorios para tal fin y sobre la viabilidad de la solicitud”, indicó.

En la misma línea, refirió que conforme a la legislación mexicana se requieren datos de prueba para solicitar órdenes de aprehensión. Sin embargo, puntualizó que “dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes”.

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