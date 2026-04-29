Se reúne Monreal con Ariadna Montiel, próxima dirigente de Morena

CDMX — La tarde de este miércoles, el coordinador de los diputados de la mayoría legislativa recibió a la próxima presidenta de Morena, Ariadna Montiel.

Luego de que el pasado martes se formalizara la salida de Luisa María Alcalde Luján como dirigente nacional del partido en el poder, la exfuncionaria federal se mostró sonriente ante el recibimiento del líder de la bancada morenista que se llevó a cabo en las oficinas de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

Monreal Ávila difundió la imagen a través de sus canales de redes sociales, aunque no hubo declaraciones públicas.