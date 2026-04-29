Ventanilla 24/7 supera el millón de atenciones ciudadanas en línea

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La Ventanilla 24/7, canal de contacto del Gobierno de México con la ciudadanía a través del portal www.gob.mx, alcanzó más de un millón de atenciones desde su puesta en operación el 9 de enero de 2026, consolidándose como un medio eficaz para orientar a la población en trámites, servicios y programas gubernamentales.

Desarrollada por la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), esta plataforma combina la inmediatez del chatbot con el soporte directo de agentes del 079, quienes brindan asesoría personalizada en tiempo real, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier parte del territorio nacional.

Entre el 9 de enero y el 24 de abril de 2026, se registraron 1 millón 033 mil 946 chats, de los cuales 649 mil 783 fueron atendidos por el asistente virtual y 384 mil 163 por agentes humanos, confirmando un esquema mixto que integra automatización con atención especializada.

Cada semana se responden más de 60 mil interacciones, principalmente relacionadas con trámites en línea como la obtención de la CURP, copias de actas de nacimiento y solicitudes de información general. Los asesores del 079 atienden casos más complejos vinculados con dependencias federales, programas de becas y servicios fiscales.

De acuerdo con las proyecciones, la Ventanilla 24/7 podría alcanzar un promedio de 100 mil interacciones diarias para septiembre de 2026, fortaleciendo la estrategia digital del Gobierno de México para facilitar el acceso a servicios públicos, reducir tiempos de atención y eliminar traslados innecesarios a oficinas gubernamentales.