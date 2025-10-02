UNAM exige a Israel liberación y repatriación de estudiante de la máxima casa de estudios 

UNAM exige a Israel liberación de estudiante La máxima casa de estudios exigió a Israel, la liberación y repatriación de estudiante de la FCPS de la UNAM (Al menos 360 mil estudiantes y 30 mil docentes llevaron a cabo e regreso a clases de la UNAM de forma remota. En Ciudad Universitaria la rectoría está abierta solo para trámites administrativos./Andrea Murcia)

La Universidad Nacional Autónoma de México exigió a las autoridades de Israel la inmediata liberación y repatriación a nuestro país de Arlin Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de la licenciatura en Administración Pública, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios.

A través de un comunicado, la UNAM, a cargo del rector Leonardo Lomelí Vanegas, dejó en claro su enérgico rechazo y preocupación “ante la intercepción, abordaje y detención de los miembros de la Flotilla Global Sumud cuando navegaban hacia Gaza como parte de una misión humanitaria”.

La máxima casa de estudios demandó que con base en el derecho internacional, “se garantice la integridad física y psicológica de nuestra estudiante y de los otros cinco connacionales detenidos”.

Cabe resaltar que en este mismo sentido, la mañana de este jueves, la jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a este mismo tema de los seis mexicanos quienes participaban en la Global Sumud Flotilla para llevar ayuda humanitaria a la población palestina de la Franja de Gaza y quienes fueron detenidos por las autoridades de Tel Aviv, por lo que demandó su liberación, e incluso refirió que el Gobierno Federal ha enviado cuatro notas diplomáticas a Israel desde hace tres días.

Ante estos hechos, las autoridades de la UNAM se mantienen en contacto permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para dar seguimiento puntual a esta situación.

“La Universidad hace, nuevamente, un llamado al alto al fuego en Gaza, a la inmediata liberación de los rehenes y a construir una salida negociada al conflicto. Las y los universitarios reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la construcción de la paz, la convivencia pacífica y el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos de todas las personas”.