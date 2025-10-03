Marina Del Pilar, gobernadora de BC, se suma a “Viernes Muy Mexicano”

Durante la conferencia matutina de este viernes, se presentó el proyecto “Viernes Muy Mexicano”, una estrategia que busca fortalecer la economía nacional a través del impulso al consumo local y la promoción de productos hechos en México.

Como parte de la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un enlace con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien destacó el éxito de esta iniciativa en su estado, donde más de 1,525 negocios se sumaron al primer “Viernes Muy Mexicano” realizado recientemente.

En sus redes sociales, Marina del Pilar compartió: “Nos enlazamos con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para invitar a todos los mexicanos, y en especial a los bajacalifornianos, a sumarse a Viernes Muy Mexicano de CONCANACO SERVYTUR. En el Estado, más de 1,525 negocios locales ya están participando, ofreciendo productos y servicios que fortalecen nuestra economía local y comunidades”.

Durante el enlace, la mandataria estatal subrayó que consumir en comercios locales significa mucho más que una compra, ya que impulsa la economía comunitaria, genera empleos y contribuye a que el dinero circule dentro de las colonias y barrios.

“Cuando compramos localmente, cuando fomentamos el consumo en esos comercios muy mexicanos, ayudamos a que se sigan generando empleos, a que ese dinero circule dentro de nuestras comunidades y que se reinvierta en otros negocios. Así se pagan sueldos, se generan impuestos que después se traducen en más becas, en salud, en seguridad e infraestructura para todas las familias mexicanas”, afirmó Marina del Pilar.

La gobernadora también destacó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas, a las que calificó como “ese motor silencioso que mantiene viva nuestra economía”.

Además, agradeció el respaldo de la presidenta Sheinbaum y de Octavio de la Torre, con quien se ha trabajado estrechamente en esta estrategia nacional impulsada por CONCANACO SERVYTUR, recordando que el comercio local es el corazón de la economía regional y una fuente vital de ingresos para miles de hogares.

Finalmente, Marina del Pilar reiteró su invitación a más negocios bajacalifornianos a unirse a “Viernes Muy Mexicano” y reafirmó que seguirá respaldando proyectos que fortalezcan la prosperidad compartida: “Presidenta, nos vemos el próximo domingo; seguiremos acompañando estas iniciativas que fomenten el desarrollo de nuestro país. Te queremos mucho y saludamos con cariño a todas y todos”.

Con esta iniciativa, el Gobierno Federal y los estados buscan consolidar una red nacional de apoyo a los emprendedores y comerciantes locales, reforzando el consumo responsable y la identidad mexicana a través de lo hecho en México.

La mandataria hizo esta pausa en un extenso recorrido por su estado, a efecto de enlazar con la Presidencia. Su agenda completa de hoy la anunció en redes sociales: