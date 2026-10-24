Concamin pide privilegiar el diálogo con el sector transportista

Bloqueos de transportistas en el oriente de la CDMX

Ante el anuncio de un paro nacional de transportistas, previsto para el lunes, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), hace un llamado a privilegiar el diálogo permanente y la construcción de acuerdos que permitan atender las demandas del sector, sin afectar el libre tránsito de personas y mercancías.

“Desde la Concamin hemos sostenido que las preocupaciones y demandas de los transportistas son fundamentadas, legítimas y merecen respuestas concretas. La seguridad en las carreteras, el combate al robo y la extorsión, así como las condiciones en las que opera el autotransporte de carga, son asuntos que requieren atención permanente y soluciones de fondo”, manifestó la confederación en un comunicado.

Por esto, hace un llamado a la Canacar, a Hamotac, a Fematrac y a Indeco, para poner sus demandas en la mesa y aprovechar la disposición de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a dialogar y resolver.

“A través de las gestiones de la Concamin se ha conseguido que el Gobierno Federal atienda los planteamientos y problemas del sector, encontrando la disposición de las autoridades y manteniendo comunicación permanente con dichas dependencias”, agregó.

Asimismo, aseguró que las interrupciones en el transporte pueden tener consecuencias importantes para sectores como el floricultor, cuyos productos requieren una distribución rápida; el farmacéutico, que depende de entregas oportunas de medicamentos e insumos médicos; y el alimentario, en el que los retrasos pueden comprometer la conservación y disponibilidad de productos perecederos, entre otros.

Por esto, indicó que cualquier interrupción en la circulación de mercancías tiene consecuencias que van más allá del propio sector, ya que afecta a las empresas, a los trabajadores, a los consumidores, a la movilidad de las personas y a las familias mexicanas.

“Desde la Concamin estamos convencidos de que el diálogo es la mejor herramienta para transformar las demandas legítimas en soluciones concretas. En este sentido, consideramos especialmente importante avanzar en mesas de trabajo, con carácter resolutivo, entre las autoridades y los representantes de los transportistas, mediante una agenda clara, compromisos verificables y mecanismos de seguimiento que permitan avanzar en la atención de los asuntos planteados”, destacó.

La Confederación reiteró su disposición para acompañar estos esfuerzos y contribuir, desde la representación de la industria confederada, a la construcción de soluciones que fortalezcan al sector transportista y beneficien a la economía nacional.

“Cuando existe voluntad de escuchar, dialogar y construir acuerdos, gana el transporte, gana la industria y gana México”, finalizó el comunicado.