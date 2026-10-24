Marina entrega mil despensas a familias afectadas por lluvias en Veracruz

Se mantienen recorridos de evaluación en las zonas afectadas

La Secretaría de Marina informó que mantiene las labores de auxilio a familias afectadas por las recientes lluvias, asociadas al frente frío número dos, en el sur de Veracruz, donde prevé distribuir mil despensas en distintos municipios como parte del Plan Marina, en su fase de auxilio.

De acuerdo con la dependencia, personal de la Tercera Zona Naval entregó 300 despensas en siete colonias de Nanchital: Centro, Tanque 12, Tepeyac, Brunet, Primero de Mayo, San Miguel Arcángel y San Regino.

Además, se programó la entrega de otras 700 despensas en Agua Dulce, Hueyapan de Ocampo y Coatzacoalcos, específicamente en Villa Allende y Mundo Nuevo, con el propósito de contribuir a cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas.

Las acciones de apoyo también incluyen trabajos de limpieza y retiro de residuos ocasionados por las inundaciones en el municipio de Catemaco. En Hueyapan de Ocampo, el personal naval prepara alimentos para las personas que permanecen en los albergues habilitados ante la contingencia.

La dependencia informó que, ante el descenso de los niveles de los cuerpos de agua, mantiene recorridos de evaluación en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para revisar las zonas afectadas e identificar posibles riesgos para la población.

Afirmó que mediante el Plan Marina continúa participando en las labores de atención a la emergencia, con acciones de asistencia y prevención dirigidas a las comunidades afectadas por las lluvias en el sur de Veracruz.