Más de 23 mil negocios participaron en el primer “Viernes Muy Mexicano”

El presidente de la CONCANACO-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, presentó los resultados del primer “Viernes Muy Mexicano”, una iniciativa que busca impulsar el consumo local y fortalecer el mercado interno. “Cada viernes acercamos a la gente con su negocio familiar, el empleo local, la formalidad y la seguridad comunitaria”, destacó el dirigente empresarial, subrayando que la meta del programa es que cada compra “se transforme en orgullo, empleo y comunidad”.

Viernes muy mexicano (Toma de pantalla)

Durante la jornada se entregaron 250 mil engomados oficiales y participaron 23 mil 550 negocios a través del portal oficial. Entre las categorías más solicitadas destacaron restaurantes y cafeterías, seguidos de ferreterías y casas de materiales. Los estados con mayor actividad fueron Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México, mientras que municipios como Ciudad Victoria, León, Puebla, Campeche y Puerto Vallarta encabezaron las promociones y experiencias para los consumidores.

La presidenta se enlazó por videollamada con los gobernadores Mara Lezama, de Quintana Roo; Marina del Pilar, de Baja California; y Alejandro Armenta, de Puebla, quienes respaldaron el programa y lo reconocieron como una gran cruzada nacional a favor de la economía local.

Las familias mexicanas pueden consultar las promociones cada viernes en el portal www.viernesmuymexicano.com.mx, mientras que las empresas y negocios interesados tienen la posibilidad de registrarse y sumarse a este proyecto que busca consolidarse como una tradición semanal, bajo el lema: “Viernes Muy Mexicano es orgullo que se compra, empleo que se queda y comunidad que se fortalece”.