Nacional

CONCANACO reporta 23,550 negocios registrados en el portal del “Viernes Muy Mexicano”

Más de 23 mil negocios participaron en el primer “Viernes Muy Mexicano”

Por Samantha Lamas

El presidente de la CONCANACO-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, presentó los resultados del primer “Viernes Muy Mexicano”, una iniciativa que busca impulsar el consumo local y fortalecer el mercado interno. “Cada viernes acercamos a la gente con su negocio familiar, el empleo local, la formalidad y la seguridad comunitaria”, destacó el dirigente empresarial, subrayando que la meta del programa es que cada compra “se transforme en orgullo, empleo y comunidad”.

Viernes muy mexicano (Toma de pantalla)

Durante la jornada se entregaron 250 mil engomados oficiales y participaron 23 mil 550 negocios a través del portal oficial. Entre las categorías más solicitadas destacaron restaurantes y cafeterías, seguidos de ferreterías y casas de materiales. Los estados con mayor actividad fueron Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México, mientras que municipios como Ciudad Victoria, León, Puebla, Campeche y Puerto Vallarta encabezaron las promociones y experiencias para los consumidores.

La presidenta se enlazó por videollamada con los gobernadores Mara Lezama, de Quintana Roo; Marina del Pilar, de Baja California; y Alejandro Armenta, de Puebla, quienes respaldaron el programa y lo reconocieron como una gran cruzada nacional a favor de la economía local.

Las familias mexicanas pueden consultar las promociones cada viernes en el portal www.viernesmuymexicano.com.mx, mientras que las empresas y negocios interesados tienen la posibilidad de registrarse y sumarse a este proyecto que busca consolidarse como una tradición semanal, bajo el lema: “Viernes Muy Mexicano es orgullo que se compra, empleo que se queda y comunidad que se fortalece”.

Tendencias