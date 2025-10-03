Transitorio de la discordia en reforma a Ley de Amparo no pasará; derechos, a salvo, dice diputada líder de Morena

CDMX — El artículo transitorio de la reforma a la Ley de Amparo, que ha provocado la discordia legislativa y en diversos sectores porque establece retroactividad, no pasará, aseguró la diputada Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en San Lázaro.

Jiménez Godoy indicó que la minuta de reforma enviada por el Senado a la colegisladora como Cámara revisora será analizada sin prisas con el propósito de dar certeza a la ciudadanía, a los litigantes y a la opinión pública de que la modificación no representa un retroceso, sino un avance en la eficiencia de la justicia, siempre en apego al Estado de derecho.

Enfatizó que la bancada de Morena en San Lázaro revisará el artículo transitorio, tal como lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora advirtió que la reforma no tendrá efectos retroactivos y será analizada en la Comisión de Justicia, garantizando el respeto a los derechos en curso que se defienden a través con el amparo.

Subrayó que el análisis se llevará a cabo con el tiempo necesario, sin apresurar los plazos legislativos, con el propósito de ofrecer certeza jurídica y corregir los puntos señalados.

“El objetivo de esta reforma no es vulnerar derechos ni generar inseguridad jurídica, sino actualizar los mecanismos de justicia para hacerlos más ágiles, claros y acordes con las necesidades actuales del país”, declaró Jiménez Godoy.

Refirió que el artículo 14 constitucional establece con claridad que ninguna ley puede tener efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, lo que significa que las normas sólo tienen aplicación hacia el futuro.

Gabriela Jiménez Godoy sostuvo que la modificación al artículo transitorio garantizará certeza jurídica, respeto a los derechos adquiridos y mayor confianza en el marco constitucional, avanzando en el perfeccionamiento del sistema de justicia en México.

La diputada líder de la bancada de Morena dijo esto luego de que el coordinador de los legisladores del mayor grupo parlamentario en San Lázaro, Ricardo Monreal, anunciara que la próxima semana se dictaminará la minuta en la Comisión de Justicia, que preside el morenista Julio César Moreno,

Monreal Ávila indicó que no habrá Parlamento Abierto para discutir el artículo transitorio, y señaló que la aprobación de la reforma queda en manos de esa comisión.