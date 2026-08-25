Jalisco obtiene tres calificaciones crediticias AAA

Jalisco se consolidó como la entidad con las mejores finanzas públicas del país al convertirse en el primer y único estado de México en contar con tres calificaciones crediticias “AAA”, otorgadas por distintas agencias calificadoras: Fitch Ratings, PCR Verum y HR Ratings.

La más reciente evaluación se dio este 24 de agosto, cuando HR Ratings elevó la calificación de Jalisco de “HR AA+” a “HR AAA”, con perspectiva estable, el nivel más alto de su escala nacional.

El Gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que alcanzar esta calificación representa un reconocimiento al manejo de las finanzas estatales y a la estrategia para mantener una administración con mayor capacidad de inversión.

“Hoy queremos compartir con ustedes que Jalisco es el primer y único estado de la República Mexicana que tiene tres calificaciones de distintas calificadoras internacionales triple A, que es el mejor nivel de calificación en finanzas públicas”, afirmó.

Lemus Navarro señaló que el objetivo de convertir a Jalisco en referente nacional en materia financiera fue planteado desde el inicio de su administración.

“Quienes me conocen, saben que mis estudios fueron en finanzas. Una muy buena parte de mi carrera empresarial fue también en el sector financiero, y me propuse que Jalisco fuera el estado de la República Mexicana con mejores finanzas públicas”, sostuvo.

¿Por qué Jalisco obtuvo la máxima calificación?

La evaluación de HR Ratings tomó en cuenta diversos indicadores que reflejan la fortaleza de las finanzas estatales. Entre ellos se encuentran la reducción proyectada del nivel de endeudamiento relativo, el crecimiento de los Ingresos de Libre Disposición, los resultados superavitarios y el fortalecimiento de la liquidez.

Al cierre de 2025, la Deuda Neta Ajustada de Jalisco representó 25 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición, por debajo del 29.7 por ciento registrado en 2024. Además, el estado no ha recurrido a deuda de corto plazo desde 2021.

Otro de los elementos reconocidos fue el resultado presupuestal. Durante 2025, Jalisco registró un superávit primario equivalente a 1.3 por ciento de los Ingresos Totales, mientras que HR Ratings proyectó que entre 2026 y 2029 el estado mantendrá un superávit primario promedio de 0.7 por ciento.

La calificadora también destacó el dinamismo económico de Jalisco y las acciones implementadas para fortalecer la fiscalización y la recaudación, factores que han permitido incrementar los ingresos disponibles para el Gobierno estatal.

El Secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, explicó que una calificación triple A refleja precisamente la capacidad de una administración para mantener finanzas sanas, estables y sostenibles.

“El hecho de que una entidad tenga una calificación triple A denota que el manejo de sus finanzas es sano, es estable y hay confianza con sus compromisos que tiene para el presente y para el futuro”, explicó.

Agregó que esta evaluación también está relacionada con el crecimiento de los ingresos disponibles, el manejo de la deuda y la ausencia de problemas de corto plazo.

“¿Qué da una calificación triple A? Un manejo sostenible de sus finanzas, un crecimiento permanente de sus ingresos disponibles, no tener problemas de cortos plazos, tener una deuda pública estable o decreciente, como es el caso de Jalisco”, señaló.

Más capacidad para invertir

Para el Gobierno estatal, la máxima calificación crediticia no representa solamente un reconocimiento financiero, sino una herramienta para mejorar las condiciones en las que Jalisco puede contratar y administrar su deuda y, con ello, ampliar su capacidad de inversión.

Lemus Navarro explicó que una mejor calificación permite reducir el costo del servicio de la deuda, fortalecer los ingresos propios y generar mayores participaciones, recursos que pueden ser destinados a infraestructura y servicios públicos.

Entre los proyectos que el Gobierno estatal relaciona con esta capacidad de inversión se encuentran la conclusión del nuevo C5 Escudo Jalisco, el fortalecimiento de las condiciones laborales de policías y bomberos, las obras de infraestructura en el ingreso al Área Metropolitana de Guadalajara desde el Aeropuerto Internacional y la expansión de los sistemas de transporte público y electromovilidad en municipios como Puerto Vallarta, Ocotlán y Lagos de Moreno.

El mandatario estatal sostuvo que la estrategia financiera de su administración busca priorizar la inversión por encima del crecimiento del gasto corriente.

“Lo hemos logrado. Somos el Estado, Jalisco, con las mejores finanzas a nivel nacional y vamos a seguir trabajando de esta forma, porque luego hay muchos gobiernos irresponsables que todo lo que quieren hacer es endeudarse o aumentar el gasto corriente. Nosotros no. Nosotros lo que hacemos es reducir el gasto, tener más recursos para inversión y que el estado siga creciendo, al estilo Jalisco”, afirmó Lemus Navarro.

Con la nueva evaluación de HR Ratings, Jalisco suma ahora las máximas calificaciones de Fitch Ratings, PCR Verum y HR Ratings, todas en nivel “AAA”. Para el Gobierno estatal, el reto ahora será conservar esta fortaleza financiera y traducirla en mayor inversión, infraestructura y mejores servicios para la población.

PARA SABER

El reporte completo de HR Ratings se puede consultar en el siguiente enlace:

https://www.hrratings.com/rating_detail.xhtml?rel=250