Zacatecas, bajo control; se reestablece circulación tras incidentes

CDMX — Luego de la violencia en vialidades del estado de Zacatecas, con quema de autos, el gobierno morenista que encabeza David Monreal informó que los incidentes registrados durante la madrugada de este viernes en distintos municipios fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades de los tres órdenes de la administración pública.

El reestablecimiento del orden se logró con la intervención del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado, además de que se activó el Plan Antibloqueos, lo que permitió que la circulación volviera a la normalidad en las carreteras afectadas con el fin de garantizar la seguridad de la población.

El gobierno estatal aseguró que hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas ni pérdidas humanas que lamentar.

“Las maniobras de vigilancia continúan en puntos estratégicos para asegurar la tranquilidad de las familias zacatecanas y dar con los responsables de estos hechos. El gobierno del estado refrenda su compromiso de mantener la paz y la seguridad en nuestro territorio. Se exhorta a la ciudadanía a mantener la calma, atender únicamente la información oficial y confiar en que Zacatecas cuenta con el respaldo y la presencia de las instituciones de seguridad”, de acuerdo con funcionarios estatales en declaraciones a diversos medios de la entidad.

“Zacatecas, dijeron, está en calma, la situación está bajo control y seguimos trabajando unidos para garantizar la tranquilidad de todas y todos”, afirmaron.