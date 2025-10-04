Lluvias intensas y muy fuertes azotarán este fin de semana a Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero por la tormenta tropical Priscilla

Tormenta tropical Pricilla

A las 15:00 horas centro de México, se localizó la formación de la tormenta tropical Priscilla a 460 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h.

Se espera que las bandas nubosas del sistema generen lluvias intensas, de entre 75 a 150 mm, en Michoacán (centro, sur y oeste) y Guerrero (costa, este y oeste); muy fuertes, de entre de 50 a 75 mm en Jalisco y Colima.

Además, se esperan rachas de viento de 70 a 80 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; rachas de 40 a 50 km/h en costas de Guerrero, así como oleaje de 2.5 a 3.5 m de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 1.5 a 2.5 m en costas de Guerrero.

Se pronostica que por su trayectoria, Priscilla recorrerá paralelamente las costas del occidente del país en los próximos días.

Las autoridades permanecerán alerta sobre la evolución de Priscilla y avisa a la población sobre que las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, al igual que los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.