El embajador en Israel visita a los mexicanos de la Flotilla para gestionar medicinas y repatriación

Mexicanos retenidos en la Flotilla hacia Gaza Especial

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el embajador de México en Israel, Mauricio Escarnero, se entrevistó nuevamente con los seis mexicanos que se encuentran en el centro de detención de Ktziot, en el desierto de Neguev, luego de las denuncias de maltrato y vejaciones realizadas por sus compañeros de la Flotilla de Gaza que ya ha sido deportados.

“El equipo de la Cancillería sostuvo una nueva reunión con los familiares de los y las connacionales para informarles sobre los avances de su próxima repatriación y las gestiones realizadas desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de México en Israel”, añadió en un comunicado la Cancillería, que precisió el embajador habló con los seis connacionales, gestionó algunos medicamentos que requieren, a través de los canales diplomáticos.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, reafirmó su prioridad y compromiso de velar por los derechos humanos de las y los connacionales en el exterior, así como por garantizar su regreso seguro a nuestro país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la embajada mexicana en Tel Aviv se mantiene en contacto con las autoridades israelíes para asegurar la salud e integridad física, así como el acceso a comida, agua, medicamentos, de las y los connacionales. “Continúan las gestiones para que puedan salir de Israel a la brevedad posible”, señaló.

“Hasta la fecha, se han enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con el propósito de garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas”, compartió SRE, que señaló que la Cancillería reafirma su prioridad y compromiso de velar por los derechos humanos de las y los connacionales en el exterior, así como por garantizar su regreso seguro a nuestro país.

El pasado 2 de octubre, la SRE confirmó que los mexicanos llegaron al puerto de Ashdod, donde serán transferidos, junto con todos los participantes de la Flotilla, al centro de detención de Ketziot, en Israel.