Priscilla asciende a huracán categoría 1

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical Priscilla se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localizó a 470 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 6 km/h.

Se prevé que, durante las próximas horas, continúen las lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Michoacán (costa y oeste); intensas (de 75 a 150 mm) en Jalisco (costa y este), Colima y Guerrero (oeste y costa); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit, y las rachas de viento de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.

Asimismo, se pronostica oleaje de 4 a 5 metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 m en costas de Guerrero (occidente).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos de América, mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Mantente informado en las páginas www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, en las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima y de Facebook www.facebook.com/conaguamx, así como en la aplicación para dispositivos móviles ConaguaClima, donde se puede consultar el pronóstico por municipio.