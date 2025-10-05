Quien robe y traicione al pueblo enfrentará la justicia: Sheinbaum

ll

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su informe en el Zócalo Capitalino

En medio de señalamientos de presunta corrupción , enriquecimiento ilícito y vínculos con el crimen organizado de importantes liderazgos y algunos gobernadores, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que quien traicione al pueblo y haga fortunas construidas al amparo del poder público, enfrenta a la justicia.

Quien robe y traicione—sentenció la mandataria-- enfrentará a la justicia , el poder no es para enriquecerse sino para servir con humildad, además de que los recursos públicos son sagrados y se les regresan al pueblo en programas de bienestar y en obras estratégicas para el desarrollo nacional.

Ante un Zócalo lleno, la mandataria aseveró que eso se acabó con la Cuarta Transformación, porque la honestidad es la regla y quien traicione al pueblo “enfrentará la justicia” y refrendó su compromiso de que no le fallará al pueblo de México.

“No les voy a fallar, mi compromiso es defender a la patria y seré una presidenta que esté a la altura”, arengó

Asimismo y ante la polémica por las reformas a la Ley de Amparo, Sheinbaum aseguró que la iniciativa está dirigida para aquellos “potentados” que quieren refugiarse en este proceso jurídico para no pagar sus impuestos.

Durante su mensaje con motivo de rendición de cuentas a un año de su gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que no se rendirá ante los poderosos como en su momento no lo hizo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios, y su presidenta tampoco lo hará, porque tenemos convicciones, tenemos principios, por más duras que sean los presiones, no le hacemos reverencia, más que al pueblo de México,”, aseveró

Sheinbaum defendió la soberanía del país y recalcó que la estrategia de seguridad no es dictada por nadie mas que por el su gobierno en alusión a los señalamientos sobre que es ordenada por Estados Unidos.

En ese sentido también garantizó que se llegará a un buen acuerdo con Estados Unidos y los otros países en referencia a Canadá en la revisión del Tratado Comercial que ya arrancó las consultas en sus respectivos países.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, en el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas, la mandataria indicó que “no gobierna ni camina sola, porque su Gobierno es del pueblo y para el pueblo”.

Aseveró que el país “transita por un camino de justicia, no es un logro menor y pasajero, sino que es el fruto de décadas de lucha pacífica y resistencia”.

Ante los integrantes de su gabinete y gobernadores, manifestó que se han empeñado en separarla del expresidente Andrés Manuel López Obrador, “que rompamos, que nos dividamos”, pero eso no va a ocurrir.

La titular del Ejecutivo destacó la “hazaña” de reducción de la pobreza. “Vamos por el camino correcto, esta hazaña está escrita en la historia nacional, entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, ese logro, aunque quieran, no lo podrán borrar ni las campañas de odio, la mentira o la calumnia, porque es un hecho irrefutable”, dijo.