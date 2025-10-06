Después de 5 días, Senado enviará a diputados minuta sobre reforma a amparo que tiene retroactividad

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo en la sesión donde se aprobó la reforma al amparo

Después de cinco días de aprobada y en medio de la polémica por el transitorio que permite la retroactividad a esta ley, el Senado de la República enviará este lunes a la Cámara de Diputados la minuta sobre las reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal Federal y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que continúe el procedimiento legislativo.

Sin mayore explicación por la inusual tardanza para enviar esta minuta—generalmente se realiza en las horas posteriores a la aprobación de una iniciativa o reforma—la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo confirmó que esta minuta será enviada este día a la colegisladora en San Lázaro.

“Para continuar con el procedimiento legislativo, hoy enviaremos a la Cámara de Diputados la minuta de la reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal Federal y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, afirmó

En un mensaje que compartió en redes sociales, Castillo Juárez dijo que el Senado estará atento al análisis de este proyecto, que busca agilizar el derecho de amparo, así como garantizar los derechos a discusión de esta modificación de los mexicanos.

La presidenta. Claudia Sheinbaum se deslindó de este transitorio que presentó de último momento el pasado miércoles a medianoche, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara para dar retroactividad a la reforma sobre amparo aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM y sugirió que la Cámara de Diputados lo revise.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal se apresuró a señalar que ese transitorio es anticonstitucional por lo cual la cámara revisora lo analizará y en su caso lo modificará.

“En la Cámara de Diputados esperamos la minuta a la Ley de Amparo, que revisaremos. Respaldamos a la Presidenta y coincidimos en que la retroactividad de la ley es inconstitucional”, externó en su cuenta en la red social X, antes Twitter

El zacatecano reprochó que el documento aprobado desde el miércoles por los colegisladores debía haber llegado a la Cámara desde el jueves pasado.

Dijo no conocer por qué el Senado se está tardando tanto en remitir el dictamen aprobado, en forma de minuta.

“No me ha llegado la minuta pero yo espero que en el trayecto de hoy llegue. Esto se aprobó el miércoles en la noche o jueves por la madrugada, pero estoy esperándola (…) no sé qué esté haciendo la Cámara de Senadores pero ya se aprobó y nos la tienen que enviar, pueden acudir a la fe de erratas, pero no lo sé qué vayan a hacer”, se quejó