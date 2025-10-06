El “huachi-crustáceo” también va en aumento: en esto consiste el contrabando del camarón en México

Producción de camarón (Martín Zetina)

El huachi-crustáceo se ha convertido en un verdadero problema que afecta directamente a los acuicultores mexicanos, pues pone en riesgo las granjas trabajadas principalmente en Sinaloa y más de 20 mil empleos directos.

¿Qué es el huachi-crustáceo?

México ha sido tomado como territorio para el contrabando de camarón de granja, proveniente de países de Sudamérica, como Honduras, Guatemala y Ecuador, es reempaquetado y etiquetado como de falso origen nacional para poder ser exportado a Estados Unidos sin enfrentar aranceles.

Esta situación pone en riesgo el camarón de producción nacional, ya que el traído de Sudamérica muchas veces es de mala calidad y trae enfermedades a las granjas acuícolas en México.

¿Cuáles son las afectaciones del huachi-crustáceo?

El presidente del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa, Cesasin, Luis Remigio Campos González, señala que parte de esta gran problemática comienza con la falta de control aduanal en las fronteras.

Por ello, le solicita a las autoridades de Aduana y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasica) que realicen su trabajo como es pertinente para evitar pérdidas económicas en el sector.

Además, alerta que, la entrada de virus y bacterias por medio de los camarones contrabandeados, podría afectar la zoosanidad en México y a los consumidores finales.