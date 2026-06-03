Conflicto CNTE en México: ¿Qué les prometió prometió Claudia Sheinbaum cuando era candidata?

La CNTE exige que la presidenta cumpla su promesa ¿En qué consiste la Ley ISSSTE que quieren eliminar? (Carolina Jiménez Mariscal)

En medio de las protestas del Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que continúan escalonando, varios se preguntan qué fue lo que les prometió la presidenta. La principal demanda de la organización sindical es la derogación de la ley ISSSTE de 2007. Te explicamos de qué trata esta ley y por qué es un punto de contención entre el magisterio y la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Por qué la CNTE busca anular ley ISSSTE de 2007?

La ley ISSSTE de 2007, aprobada bajo el mando del expresidente Felipe Calderón, redujo considerablemente las pensiones de los trabajadores del Estado, con la introducción de los AFORES para trabajadores que coticen en el ISSSTE. Previo a esa reforma, este sistema de pensión, establecido en 1997, sólo funcionaba para el sector privado y el IMSS.

En términos muy básicos, lo que hicieron las reformas de 1997 y 2007 fue que los trabajadores ahorraran para su propio retiro en lugar de beneficiarse de un fondo colectivo. Pasaron de recibir un 66% de su sueldo tan sólo un 27%, lo que en términos reales redujo pensiones de 10 mil 560 a 4 mil 320 pesos mensuales, según explicó el secretario de Educación, Mario Delgado.

¿Lo prometió?: Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre pensiones

Claudia Sheinbaum prometiéndole a la CNTE, cuando era candidata a la Presidencia en 2024, que derogaría la Ley del ISSSTE de 2007. Tanto apapachó a los maestros que ahora ya no puede controlarlos. Siguen desquiciando la CDMX y ahora ya escalaron las protestas. pic.twitter.com/FAPgh0jsI5 — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) June 2, 2026

Desde el año pasado, a raíz de las protestas del magisterio que igualmente ocurrieron en la capital, la presidenta asegura que echar atrás las leyes resultaría en un golpe económico grave y afectaría otros programas sociales. Explicó que derogar la ley «representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano, pondríamos en problemas a los recursos públicos, para programas de bienestar, para obra pública, para el salario de los trabajadores del Estado, todo lo que representa el presupuesto público».

Sin embargo, hay que recordar este fue uno de los puntos clave en la campaña de presidencial de la mandataria. «Vamos a echar para atrás la ley de pensiones de 1997 y de 2007 para recuperar las pensiones dignas» afirmó la presidenta en 2023, cuando se encontraba en campaña electoral.

En su lugar, la presidenta ha impulsado el Fondo de Pensiones para el Bienestar, iniciado por su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Este garantiza el 100 por ciento del último salario para trabajadores que ganen hasta el promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social, rango en el que caen 60 por ciento de los maestros. «Es un régimen solidario que generó el Gobierno del expresidente López Obrador para garantizar pensiones justas, que es incluso mejor que regresar al régimen del 2007».

¿Qué pasará si no se elimina reforma ISSSTE 2007?

Los miembros de la CNTE se han mostrado inflexibles a ceder cualquiera de sus demandas, la cuales incluyen la revocación de la reforma educativa de 2019 y un aumento salarial del 100%. Siendo la revocación de la reforma ISSTE una de sus demandas principales, si no es que la más importantes, existe un ambiente de incertidumbre sobre cuál será la respuesta de la presidenta.