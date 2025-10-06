En los últimos cuatro meses, mil 83 mexicanos han sido arrestados en redadas de ICE: Sheinbaum

Redadas ICE contra inmigrantes

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó este lunes desde el Palacio Nacional que al menos mil 83 mexicanos han sido arrestados en Estados Unidos en los últimos cuatro meses como resultado de las redadas migratorias y además pidió al gobierno estadounidense “un cambio de enfoque en el trato a la comunidad migrante”.

“Del 6 de junio, cuando se intensificaron las redadas, al 5 de octubre, son 1.083 mexicanos que han sido detenidos”, expresó.

Asimismo, aseguró que todos los connacionales arrestados son atendidos por los Consulados y que algunos ya han sido deportados.

“Nosotros estamos en contra de estas redadas que se han estado haciendo a nuestros compatriotas y a otras nacionalidades”, precisó.

Sheinbaum defendió nuevamente el papel del inmigrante en la economía de EU y criticó los discursos que los criminalizan.

“Los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos son trabajadores. Si hay alguien que cometió un delito, pues tiene que revisarse. No son criminales. Son trabajadores y trabajadoras que han sacado adelante la economía de Estados Unidos y son necesarios para la economía de Estados Unidos”, reiteró.

Asimismo, pidió a Donald Trump buscar otras alternativas a la persecución migratoria.

“Tiene que buscarse otro esquema por parte del Gobierno de Estados Unidos”, comentó, al tiempo que exhortó a los connacionales a solicitar asistencia en las Cancillerías.

“A nuestros compatriotas que se acerquen a los consulados, que siempre, siempre van a ser atendidos”, finalizó.