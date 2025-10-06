IMSS Estrategia virtual del IMSS para el autocuidado en familias de pacientes pediátricos oncológicos gracias al internet, llega a diversas entidades federativas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), implementó una estrategia integral de acompañamiento emocional y educativo dirigida a familias de niñas, niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer.

La iniciativa -que se desarrolló en formato virtual-, tiene como objetivo generar una comunidad de ayuda mutua y profesional mediante sesiones psicoeducativas mensuales.

La jefa de la División de Atención Oncológica Pediátrica del IMSS, doctora María de los Ángeles del Campo Martínez, en representación del doctor Enrique López Aguilar, coordinador de Atención Oncológica del IMSS, explicó que el instituto diseñó encuentros virtuales que ofrecen herramientas para afrontar el proceso oncológico y facilitar la reintegración social con calidad de vida.

Durante la sesión 178 del grupo de trabajo para la atención de menores bajo tratamiento oncológico, la doctora del Campo Martínez indicó que en las sesiones abordan temas como: manejo del dolor, hospitalización, expresión emocional, comunicación y autocuidado, y se promueve la autonomía de las y los pacientes, la participación activa de la familia en el tratamiento y la reducción del estigma asociado a la enfermedad.

En reunión virtual entre autoridades del IMSS con madres y padres de pacientes oncológicos, también se abordan temas como: los cambios en mi cuerpo y los tratamientos contra el cáncer, cómo utilizar las emociones a mi favor, y la importancia de cuidar mi alimentación, entre otros.

Las reuniones se realizan el último martes de cada mes, en horario vespertino, a través de la plataforma Webex, cuya convocatoria se envía a personal directivo de unidades médicas, jefas y jefes de pediatría y responsables de los 36 Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y la Niña con Cáncer (OncoCREAN) del país, lo cual permite garantizar una amplia cobertura nacional.

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer Infantil, la especialista sostuvo que dichas sesiones contribuyen a reducir los niveles de ansiedad y depresión en pacientes pediátricos, mejoran la adherencia terapéutica, fortalecen la resiliencia y las conductas regresivas en hospitalización prolongada.

Asimismo, contribuyen a mejorar la comunicación entre personal médico y pacientes, a disminuir la resistencia a procedimientos, a aumentar la satisfacción y a disminuir el burnout en el personal por el manejo emocional colaborativo.

Subrayó que las sesiones psicoeducativas no sustituyen el tratamiento, pero mejoran significativamente la experiencia de pacientes y sus familias.

Por su parte, Juan Carlos Araujo de la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud del IMSS indicó que se incorporaron 181 personas derechohabientes en las últimas dos semanas a la plataforma de registro de tratamientos oncológicos; suman 23 mil pacientes 382 (35% pediátricos y 65% adultos), quienes se atienden en 79 hospitales, 15 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 64 de Segundo Nivel.

Durante esta sesión se acordó dar seguimiento al abasto de los medicamentos “Vincristina” y “L-Asparaginasa” en San Luis Potosí, al abasto del medicamento “L-Asparaginasa” en la UMAE Hospital General CMN La Raza, así como a dos casos específicos de la entidad federativa mencionada.