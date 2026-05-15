Maestros se manifiestan y piden a Sheinbaum negociación sobre abrogación a Ley del ISSSTE 2007

Miles de maestros se movilizaron este 15 de mayo en calles de la Ciudad de México para exigir al Gobierno Federal la reinstalación de mesas de diálogo y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que ha afectado los derechos laborales y las condiciones de jubilación del magisterio nacional.

La movilización se realizó en el marco de la conmemoración del Día del Maestro y reunió a docentes provenientes de distintos estados del país, quienes avanzaron hacia el Zócalo capitalino para manifestar sus demandas ante las autoridades federales.

Desde temprana hora, los contingentes comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la capital, principalmente en las inmediaciones de San Cosme, donde posteriormente iniciaron el recorrido hacia el Centro Histórico. Durante la marcha se registraron afectaciones viales en avenidas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y calles cercanas al primer cuadro de la ciudad.

Entre las principales demandas del magisterio se encuentra la eliminación del sistema de cuentas individuales para pensiones y el regreso a un esquema solidario de jubilación. Los maestros señalaron que la reforma a la Ley del ISSSTE aprobada en 2007 provocó cambios que perjudicaron las condiciones de retiro de miles de trabajadores del sector educativo.

Los manifestantes también expresaron inconformidad por el uso de las Unidades de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de pensión, ya que aseguran que esto reduce los ingresos que reciben al momento de jubilarse.

La protesta coincidió con los eventos oficiales organizados por el Gobierno Federal con motivo del Día del Maestro, donde la presidenta anunció un incremento salarial del 9 por ciento para docentes del país.

Aunque algunos maestros reconocieron el aumento salarial anunciado, señalaron que aún existen pendientes importantes relacionados con las condiciones laborales, el sistema de jubilaciones y la estabilidad económica del magisterio.

Durante el recorrido, los manifestantes portaron pancartas, mantas y consignas para expresar sus demandas. Algunos contingentes también realizaron bloqueos momentáneos en distintos puntos de la ciudad, mientras elementos de tránsito implementaron operativos para desviar la circulación y evitar mayores afectaciones.

Autoridades capitalinas reportaron presencia de cuerpos de seguridad y vigilancia durante la movilización para garantizar el desarrollo pacífico de la protesta y atender posibles incidentes.

La movilización concluyó en el Zócalo capitalino, donde maestros realizaron un mitin para reiterar una respuesta por parte del Gobierno Federal. La Ley del ISSSTE de 2007 ha sido uno de los temas más cuestionados por diversos sectores del magisterio durante los últimos años, debido a las modificaciones aplicadas al sistema de pensiones y jubilaciones de trabajadores al servicio del Estado.